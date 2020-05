Garbsen-Mitte

Nach und nach will die Stadt Garbsen in der Corona-Krise zur Normalität zurückkehren. Ein weiterer wichtiger Schritt dafür ist die Öffnung der Stadtbibliothek, die pro Jahr von rund 90.000 Menschen aufgesucht wird. Die Kunden dürfen das Gebäude am Rathausplatz ab Donnerstag, 7. Mai, wieder betreten – allerdings unter strengen Auflagen, wie Leiterin Sabine Eilers betont.

Jeder Besucher bekommt einen Korb

„Wir freuen uns sehr auf unsere Leser. Und wir wissen auch von Rückmeldungen, dass viele uns sehr vermisst haben“, sagt sie. Gleichzeitig hat sie eine große Bitte an alle Garbsener, die sich auf die Wiedereröffnung freuen: „Bitte kommen Sie nicht alle gleich am Donnerstagvormittag.“ Denn: Ab sofort dürfen sich auf 1200 Meter Fläche maximal 50 Menschen gleichzeitig in dem Gebäude aufhalten. Um das zu gewährleisten, bekommt jeder Besucher (also auch Kinder) am Eingang einen eigenen Korb, in dem er seine Medien transportieren muss.

Leiterin Sabine Eilers zeigt den Korb und den Mundschutz, die für alle Besucher der Stadtbibliothek zur Pflicht werden. Quelle: Gerko Naumann

Die Verantwortlichen halten sich damit strikt an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin, sagt Eilers. Dazu gehört auch, dass jeder Gast einen Mund-Nase-Schutz tragen und sich die Hände desinfizieren muss. Außerdem bittet Eilers die Garbsener schweren Herzens, mit so wenig Personen wie möglich zu kommen und die Bibliothek „so zügig wie möglich wieder zu verlassen“. Für die Mitarbeiter wird sich der Alltag ebenfalls deutlich verändern. Sie besetzen nur noch zwei statt bislang fünf Rückgabestellen und sitzen künftig hinter einem sogenannten Spuckschutz aus Glas. Sie achten künftig auch darauf, dass die Besucher auf den vorgegebenen Wegen die Abstände von mindestens 1,5 Metern einhalten.

Vorreiter bei der Digitalisierung

Die Stadtbibliothek profitiert jetzt stark davon, dass sie beim Thema Digitalisierung seit Längerem eine Vorreiterrolle einnimmt. So können Medien etwa an einem Rückgabe-Automaten am Eingang abgegeben werden. Außerdem bieten Eilers und ihr Team weiterhin einen kontaktlosen Bestell- und Abholservice an.

Bei den Abstandsregeln gelten die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Quelle: Gerko Naumann

Bis zu zehn Titel können sich Kunden im Onlinekatalog unter www.stadtbibliothek-garbsen.de aussuchen. Die Bestellung kann per E-Mail an stadtbibliothek@garbsen.de sowie unter Telefon (05131) 707170 und 707690 aufgegeben werden. Die Medien werden dann zum vereinbarten Termin im Eingangsbereich zur kontaktlosen Abholung bereitgelegt.

Die Bücherei ist ab dem 7. Mai dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Gerko Naumann