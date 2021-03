Garbsen

Ein leckeres Essen im Kreis der Familie oder auch mit Freunden gehört für viele Menschen zum Osterfest einfach dazu. Gern gehen sie dafür auch in ein Restaurant. Das ist in diesem Jahr wegen des Lockdowns nicht möglich. Auf ein Ostermenü aus Meisterhand braucht trotzdem niemand zu verzichten. Viele Restaurants bieten für die Feiertage besondere Gerichte im Außer-Haus-Verkauf an.

Risotto und Lammkeule aus Stelingen

Im Sporthof Stelingen von Heiko und Sarah Wagner steht Koch Spenser Highley in den Startlöchern. Zwar muss der beliebte Osterbrunch coronabedingt ausfallen, doch die Betreiber haben sich einiges einfallen lassen: Für Ostersonntag und -montag bieten sie Osterspecials an – verzehrfertig im entsprechenden Geschirr zum Mitnehmen vorbereitet. Da gibt es zum Beispiel ein Bärlauch-Erbsenrisotto mit grünem Spargel und Garnelen für 14,50 Euro, auch eine geschmorte Lammkeule mit Thymiansauce, Speckbohnen und Kartoffelgratin steht für 18,50 Euro auf der Osterkarte. „Wer weniger opulent essen möchte, kann auch aus unserer normalen Speisekarte wählen“, sagt Sarah Wagner. Sie empfiehlt grundsätzlich eine rechtzeitige telefonische Bestellung.

Auch die selbst gemachten Kuchen und Torten vom Sporthof sollten vorbestellt werden – zu groß war die Nachfrage in den zurückliegenden Wochen. „Wir freuen uns über die tolle Unterstützung unserer Stammgäste“, sagt Heiko Wagner, „aber am schönsten ist es immer noch, wenn wir unsere Gäste persönlich im Restaurant begrüßen können.“

Sarah Wagner vom Sporthof Stelingen nimmt Vorbestellungen für die unterschiedlichen Osterspecials an Quelle: Gert Deppe

Große Nachfrage bei Körber

Im Hotel Restaurant Körber in Osterwald können Stefanie und Jan Richard Arnecke schon seit Mitte März keine Vorbestellungen mehr für Ostern annehmen. „Unsere Ostergerichte waren tatsächlich sehr schnell ausgebucht“, sagt Arnecke. Der Hofverkauf mit den hausgemachten Spezialitäten wie etwa das Züricher Geschnetzelte vom Kalbsrücken und die Hochzeitssuppe nach Körber Art bleibe mittwochs und sonnabends aber weiterhin bestehen.

Vegetarisches im Wildhäger

Bis zum 1. April sind Vorbestellungen im GarbsenerWirtshaus Wildhäger möglich. Für 35 Euro gibt es dort ein Ostermenü to go mit Frühlingstomaten in Zitronen-Holundersud, geschmorten Kalbsbäckchen mit Madeira-Schalottenjus, bunten Fingermöhren und glasierte Navetten auf Erbsenminzpüree sowie zum Nachtisch eine Himbeer-Panna Cotta. Eine vegetarische Variante ist ebenfalls erhältlich, für Lieferungen nach Hannover und Neustadt werden 10 Euro berechnet.

Lammhüfte von Bullerdiek

Auch das Hotel Restaurant Bullerdieck in Frielingen verwöhnt seine Gäste zu Ostern mit einem Menü. Es muss bis zum 31. März vorbestellt werden und kostet 36 Euro, zudem werden 5 Euro als Pfand berechnet, die nach Rückgabe der Gefäße zurückerstattet werden. Nach einem Karotten-Orangensüppchen mit Haselnussnocken und Kerbelcrème stehen entweder gegarte Lammhüfte oder Medaillons vom Strohschwein mit Portweinjus mit Einbecker Senf, Champignons, roten Zwiebeln, buntem Gemüse und Jackson-Kartoffeln auf der Karte.

Vegetarier bekommen eine Gemüsetarte mit Parmesancrème, Tomaten-Kräutersugo, gebratenen Steinpilzen und roten Zwiebeln (Menüpreis: 29 Euro) und kleine Gäste panierte Hähnchenschnitzel mit Erbsen-Möhrengemüse und Kartoffelpüree als Hauptgericht (18 Euro). Den Lemon-Cheesecake an Heidelbeer-Vanilleragout gibt es dann wieder für alle. Eine Anleitung zum Wiedererwärmen ist bei der Abholung am Sonnabend, 3. April, zwischen 13 und 17 Uhr sowie am Sonntag, 4. April, zwischen 10 und 16 Uhr erhältlich.

So kommen Sie an Ihr Gericht Sporthof Stelingen: Stöckener Straße 6, 30827 Garbsen-Stelingen, Telefon: (0 51 31) 9 39 35, mobil: (0179) 2 37 45 57, E-Mail: restaurant@sporthofstelingen.de Hotel Restaurant Körber: Hauptstraße 182, 30826 Garbsen-Osterwald, Telefon: (0 51 31) 4 58 40, E-Mail: info@hotel-koerber.de Wirtshaus Wildhäger: Hannoversche Straße 45, 30823 Garbsen, Telefon: (0 51 37) 8 74 90 60, E-Mail: info@wildhaeger.de Hotel Restaurant Bullerdieck: Bürgermeister-Wehrmann-Straße 21, 30826 Garbsen-Frielingen, Telefon: (0 51 31) 45 80, E-Mail: info@bullerdieck.de Gaststätte Zur Eiche: Hannoversche Straße 152, 30823 Garbsen, Telefon: (0 51 37) 7 33 80, E-Mail: windhorn@gaststaette-zur-eiche-garbsen.de Café Restaurant Kalimera: Steinriede 2, 30827 Garbsen-Berenbostel, Telefon: (0 51 31) 4 62 10, E-Mail: office@kalimera-hannover.de Homeyers Hof: Frielinger Straße 12, 30826 Garbsen-Horst, Telefon: (05131)465107, E-Mail: mail@homeyers-hof.de Bistrorante Spazzo: Rathausplatz 2, 30823 Garbsen, Telefon: (0 51 31) 90 94 84, E-Mail: mail@spazzo.eu In den meisten angeführten Gaststätten gibt es neben den besonderen Ostergerichten auch das normale Angebot à la carte. Diese Speisen sollten ebenfalls vorbestellt werden, um längere Wartezeiten zu vermeiden und die Verfügbarkeit zu erfahren. ged

Ebenfalls bis zum 1. April müssen die Gerichte in der Gaststätte Zur Eiche in vorbestellt werden. Dort gibt es für Karfreitag ausgewählte Fischgerichte sowie für Sonntag und Montag diverse Menüs inklusive Garbsener Festtagssuppe und Osterdessert zwischen 23 und 24,50 Euro wie beispielsweise einen Bratenteller von Rind und Schwein mit Pfifferlingen, Apfelrotkohl und Kartoffeln oder Klößen. Auch Nienburger Stangenspargel mit unterschiedlichen Beilagen ist im Angebot. Die Abholtermine um 12 sowie um 12.30 Uhr am Osterwochenende sind bereits ausgebucht.

Brunch von Homeyers Hof

Ein Frühstück in zwei Varianten sowie einen Brunch mit jeweils hausgemachten Zutaten gibt es von Homeyers Hof in Horst für Ostersonntag und -montag. Wahlweise ist das Mittagessen mit Suppe, Ragout vom Horster Rind mit Wurzelgemüse und Eierspätzle für 20 Euro auch separat erhältlich, als Brunch kosten die Speisen 30 beziehungsweise 35 Euro plus 3 Euro für einen Himbeerquark zum Nachtisch.

Ein mediterranes Menü bietet das Kalimera an der Steinriede für die beiden Osterfeiertage an. Zum Preis von 29,90 Euro gibt es gegrillten Käse mit hausgemachter Marmelade, in Wein geschmorte Lammhaxe mit frischen Tomaten und Kräutern sowie gestampften Kartoffeln und Erbsen sowie als Dessert original griechischen Grießkuchen in Blätterteig und mit Zitrone verfeinert.

Geschlossen haben über Ostern unter anderem die Rathausterrassen sowie das Felix. Im italienischen Bistrorante Spazzo können die Speisen wie gewohnt bestellt und abgeholt werden.

Info: Sollte Ihr Restaurant hier nicht aufgeführt sein, teilen Sie bitte Ihre Öffnungszeiten oder Ihr Osterangebot per E-Mail an garbsen@haz.de mit. Wir werden unsere Onlinefassung des Beitrags dann entsprechend aktualisieren.

Von Gert Deppe