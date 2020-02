Garbsen

Konzerte, Kabarett, Sportveranstaltungen, Messen und das Stadtfest: Garbsens Kulturkalender ist im Jahr 2020 prall gefüllt. Die städtische Kulturabteilung plant eine Vielzahl von Veranstaltungen für die nächsten Monate – von der Sportlerehrung über die Blues Time bis zur Reihe Kultour. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings für viele Garbsener Kulturfreunde: Die Tafelfreuden und das Parkpanoptikum am Pfingstwochenende fallen in diesem Jahr aus. Neu hinzu kommen das ProAm-Jedermannrennen mit einem Street-Food-Festival sowie die neue Umweltmesse Green!

Blues, Rock und mehr

Blues Time, Frühlingskonzerte, Stadtfest: Auch in diesem Kulturjahr steckt eine Menge Musik. Mit dem Auftritt der Rock- und Soul-Band The Greyhounds aus dem amerikanischen Texas beginnt am 19. Juli die 21. Auflage der Reihe Blues Time. Acht Konzerte hat Organisator Detlef Kuckuck in den vergangenen Monaten festgezurrt. Die Reihe endet am Freitag, 17. Juli, mit einem echten Höhepunkt: Ida Nielsen, langjährige Bassistin des 2016 verstorbenen Sängers Prince, wird die Garbsener Bluesbühne rocken. Begleitet wird sie von der Band The Funkbots, gemeinsam mischen sie Hiphop und Soul.

Und wer bereits vor dem Sommer Lust auf Blues und Co. am und im Rathaus hat, sollte sich Freitag, 20. März, vormerken. Dann spielen Michael van Merwyk (Gesang und Gitarre), Steve Baker (Harp) gemeinsam mit Drummer Martin Röttger und Jeff Walker beim Blues Evening in der Rathaushalle. Zwei Tage später, für Sonntag, 22. März, laden die Garbsener Musikvereine zum Frühlingskonzert in die Aula am Planetenring. Das Stadtfest auf dem Rathausplatz steigt am 20. und 21. Juni.

Diese Kulturtermine plant die Stadt für 2020 20. März: Blues Evening, Rathaushalle, Garbsen-Mitte. 22. März: Frühlingskonzert der Garbsener Musikvereine, Aula am Planetenring 7, Auf der Horst. 23. März: Sportlerehrung der Stadt Garbsen, Aula am Planetenring 7, Auf der Horst. 24. April: Filmtag „Unser Planet“, Ratssaal, Rathaus, Garbsen-Mitte. 17. Mai: Springer-Meeting, GSC-Sportplatz, Planetenring 9a, Auf der Horst. 5. bis 7. Juni: Zweites Stadtschützenfest, Festplatz Osterwald Unterende, Zum Jagdschloß 26. 19. Juni bis 17. Juli: Blues Time, Südeingang des Rathauses, Garbsen-Mitte. 20. und 21. Juni: Stadtfest, mit Neubürgerempfang, Rathausplatz, Garbsen-Mitte. 18. Juli bis 1. August: Fußballstadtmeisterschaft, SV Frielingen, Sportplatz, Farlingsweg, Frielingen. 30. August: ProAm-Jedermann-Radrennen mit Street-Food-Festival, Rathausplatz, Garbsen-Mitte. 6. September: Reihe Kultour, an sieben Veranstaltungsorten in Garbsen. 20. September: Ideenmarkt richtig.gut.älter., Seniorenmesse, Rathaus, Garbsen-Mitte. 25. September: Green! Die Umweltmesse, Rathaushalle, Garbsen-Mitte. 24. und 25. Oktober: Hobbykunst-Ausstellung, Aula am Planetenring, Auf der Horst. 30. Oktober: Blues Evening, Rathaushalle, Garbsen-Mitte. 5. November: Laternenumzug, rund um den Berenbosteler See, Garbsen-Mitte.

Reihe Kultour bei sieben Gastgebern

Ganz im Zeichen der Veranstaltungsreihe Kultour steht Garbsen am Sonntag, 6. September. Bei sieben Gastgebern und überall in der Stadt sind Kleinkunst, Musik, Comedy und Ausstellungen zu erleben. Als Gastgeber nach einer Pause wieder dabei ist auch das ehemalige Gewächshaus von Blumen Weber in Berenbostel. Ein Kultour-Wiedersehen gibt es auch mit dem Künstler Jens Ohle und seiner Show rund um Comedy und Artistik. Eine außergewöhnliche Mischung serviert die Compagnie Krak aus Belgien: Sie unterhält mit poetischer Clownerie, viel absurdem Humor und übergießt dies mit einer Portion Liebe, schreiben die Veranstalter.

Ob Springermeeting (17. Mai), die Fußball-Stadtmeisterschaft beim SV Frielingen (18. Juli bis 1. August) oder das ProAm-Jedermann-Radrennen, das am 30. August erstmals in Garbsen startet: Das Jahr 2020 wird auch ein sportliches. Bereits am 23. März zeichnet die Stadt Garbsen selbst ihre erfolgreichsten Sportler des Jahres 2019 aus: bei der Sportlerehrung in der Aula am Planetenring.

Neue Umweltmesse Green!

Ein neues Format legt die Stadt mit der Umweltmesse Green! auf, und zwar am Freitag, 25. September, 13 bis 18 Uhr, in der Rathaushalle. Bei der Veranstaltung können Schulen, Initiativen und Unternehmen ihre Ideen zum Klimaschutz präsentieren. Die Rathaushalle ist auch Bühne für den Ideenmarkt richtig.gut.älter am Sonntag, 20. September. Zahlreiche Aussteller und auch ehrenamtliche Akteure informieren über Themen für das Leben im Alter: von Ernährung über den Umbau der Wohnung bis zu Pflegediensten und Freizeitangeboten – nicht nur für die Generation ab 50.

Zukunft von Tafelfreunden und Parkpanoptikum ist unklar

Mit den Tafelfreuden und dem Parkpanoptikum als (kostenloses) Freiluftfestival im Stadtpark fehlen zwei etablierte Veranstaltungen auf dem städtischen Flyer für die Kulturtermine 2020. Beide Arrangements zählen seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den besonderen Kulturereignissen in Garbsen, waren eine feste und bekannte Größe über die Stadt hinaus. Die Stadt hatte bei der Neuausrichtung der Kulturarbeit 2015 und der Aufgabe der Kulturtage an beiden Veranstaltungen festgehalten.

Ob die Tafelfreuden und das Parkpanoptikum 2021 wieder aufgelegt werden, ist unklar. „Mit der Neubesetzung der Leitungsstelle im Bereich Kultur und Sport ist auch die Erwartung verknüpft, das Kulturangebot in unserer Stadt weiterzuentwickeln und neue Zielgruppen zu erschließen“, sagt Stadtsprecherin Christina Lange auf Nachfrage.

„Ob in einem neuen Konzept das Parkpanoptikum und die Tafelfreuden in der bisherigen oder einer modifizieren Form stattfinden werden oder durch völlig neue Veranstaltungsformate ersetzt werden, bleibt abzuwarten.“ Die bisherige Leiter der Kulturabteilung, Uwe Witte, war Ende Januar in den Ruhestand gegangen, die Stelle ist noch nicht neu besetzt.

Von Jutta Grätz