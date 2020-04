Garbsen

Obwohl die städtische Bibliothek derzeit geschlossen ist, müssen Garbsener nicht komplett auf das Angebot verzichten. Das Team bietet einen kostenlosen Probemonat für seine digitalen Angebote NBib24.de und filmfriend.de an. Über diese Portale abrufbar sind E-Books, Hörbücher, Zeitschriften und Filme.

Nutzer brauchen eine Lesekarte, die sie per E-Mail an stadtbibliothek@garbsen.de beantragen können. Angegeben werden müssen Vorname, Name, Adresse und Geburtsdatum. Die Zugangsdaten erhalten sie dann per E-Mail. Das Probe-Abonnement läuft automatisch am 4. Mai 2020 aus.

Anzeige

Lesekarte telefonisch entsperren

Das Abo können auch alle nutzen, die derzeit eine abgelaufene Lesekarte haben. Zum Entsperren müssen sie unter Telefon (05131) 707690 anrufen. Die Bibliothek ist dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr erreichbar.

„Mit diesem Gratismonat bedankt sich die Stadtbibliothek für die Treue der Kunden“, sagt Astrid Rodenwald von der Stadtbibliothek. Bei technischen Problemen mit den digitalen Angeboten ist das Bibliotheksteam ansprechbar.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn