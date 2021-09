Garbsen - Muslime heißen Besucher am 3. Oktober in der Moschee an der Bachstraße willkommen

Tag der offenen Moschee: Weil die wenigsten Menschen die Moschee an der Bachstraße in Garbsen „einfach mal so“ besuchen, öffnet die türkisch-islamische Gemeinde ihr Haus am Sonntag, 3. Oktober, für interessierte Gäste.