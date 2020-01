Auf der Horst

Bei einer Schlägerei auf einem Gehweg an der Straße Auf der Horst sind am Silvesterabend drei Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet ein 17-Jähriger mit zwei weiteren Männern (27 und 30 Jahre) gegen 18.30 Uhr in Streit. Unklar ist bislang, wer zuerst zugeschlagen hat. Die älteren Männer behaupten, der jüngere habe sie zuerst geschlagen. Der 27-Jährige erlitt unter anderem eine Platzwunde am Kopf, der 30-Jährige einen Nasenbeinbruch. Der 17-Jährige sagt hingegen, er sei zuerst ins Gesicht geschlagen worden.

Die Polizei ermittelt nun gegen alle drei Kontrahenten wegen Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann