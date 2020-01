Auf der Horst/Hannover

Ein 44-Jähriger aus dem Stadtteil Auf der Horst ist am Montag wegen bewaffneten Drogenhandels am Landgericht Hannover zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Polizei Garbsen hatte die Wohnung des Mannes nach Hinweisen von Zeugen erstmals im April 2018 durchsucht. Dabei fanden die Ermittler auf dem Balkon fast drei Kilogramm Marihuana – juristisch nennt sich das eine „nicht geringe Menge“. In der Schublade einer Kommode entdeckten die Polizisten zudem ein Springmesser.

Polizei findet Drogen und Messer

Diese Erfahrung und die anschließende Anklage brachten den Garbsener aber offenbar nicht dazu, die Finger von den Drogen zu lassen. Bei einer zweiten Hausdurchsuchung im Juni 2018 fanden sie immerhin fast zehn Gramm Marihuana. In Untersuchungshaft sitzt der nun Verurteilte allerdings erst seit Oktober 2019. Denn: Bei einer dritten Durchsuchung fanden die Beamten wiederum Marihuana (etwa 77 Gramm) und vor allem rund 37 Gramm Kokain und ein sogenanntes Butterfly-Messer, dessen Besitz verboten ist.

Der Angeklagte versuchte erst gar nicht, die lange Liste an Vorwürfen zu leugnen. Über seine Verteidigerin ließ er erklären, dass er alle ihm vorgeworfenen Taten einräume. Teile der Drogen seien für seinen eigenen Konsum gedacht gewesen, den Rest wollte er verkaufen. Irritationen gab es lediglich über ein Bündel Geldscheine, das die Polizisten bei der letzten Durchsuchung ebenfalls gefunden hatten. Es handelte sich um rund 14.000 Euro in 20- und 50-Euro-Scheinen, die im Ärmel einer Jacke versteckt waren. Das Geld wurde von der Polizei ebenso wie die Waffen und Betäubungsmittel beschlagnahmt, weil die Ermittler vermuteten, dass es der Gewinn aus dem Verkauf der Drogen sei.

Wem gehören die 14.000 Euro?

Die Lebensgefährtin des Angeklagten erklärte dem Gericht unter Vorsitz von Renata Bürgel hingegen, dass dieses Geld ihr gehöre. Sie habe es von ihrer Mutter geerbt, die wiederum die Wohnung ihrer Großmutter verkauft habe. Der Haken an der Sache ist nur: Die Familie bezog Leistungen vom Staat und hätte deshalb gar nicht so viel Geld besitzen dürfen. Deshalb kündigte die Staatsanwältin in Richtung der Frau an: „Meine nächste Amtshandlung, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wird die Einleitung eines Verfahrens gegen Sie wegen Betrugs sein.“

Schon zu Beginn der Verhandlung gab es eine ausführliche Aussprache zwischen der Verteidigerin, der Staatsanwältin und den Richtern. Dabei einigten sie sich hinter geschlossenen Türen darauf, dass die Haftstrafe für den 44-Jährigen im Fall eines umfassenden Geständnisses nicht mehr als viereinhalb Jahre betragen solle. „Es hätten in diesem Fall auch gut und gerne anderthalb Jahre mehr sein können“, “, sagte Richterin Bürgel in ihrer Begründung. „Mit dem Urteil gehen wir an die untere absolute Schmerzgrenze.“

„Da fehlen einem fast die Worte“

Sie habe selten eine solche Hartnäckigkeit erlebt, wie sie der Garbsener an den Tag gelegt habe, sagte die Vorsitzende. Trotz des laufenden Verfahrens habe er mit dem Drogenhandel offenbar „unbeirrt weitergemacht“ und sein „Angebot“ sogar um die harte Droge Kokain erweitert. „Da fehlen einem fast die Worte, das ist nicht nachzuvollziehen“, sagte Bürgel. Sie riet dem Mann vor allem, an die Zukunft seiner minderjährigen Kinder zu denken, die in der Wohnung freien Zugang zu den Drogen hatten.

