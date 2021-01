Garbsen-Mitte/Altgarbsen

Die Fahrt eines Getränkelieferanten endete am Sonnabendvormittag in einer Polizeikontrolle in Altgarbsen. Die Beamten stoppten den 26-Jährigen an der Hannoverschen Straße. Ihnen kam schnell der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Das bestätigte ein Drogentest, der auf den Konsum von Cannabis, Kokain und Amphetaminen hindeutete. Die weitere Auslieferung der Getränke wurde dem 26-Jährigen verboten. Stattdessen musste er die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

E-Scooter ist nicht versichert

Bereits in der Nacht zu Sonnabend hatte Polizisten die Fahrt eines 16-jährigen E-Scooter-Fahrers beendet. Der Jugendliche geriet an der Berenbosteler Straße in Garbsen-Mitte in eine Kontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Gefährt nicht versichert war – außerdem hatte auch der junge Mann offenbar Drogen konsumiert. Ihm wurde ebenfalls Blut abgenommen, bevor er an seine Eltern übergeben wurde. Allein für die Fahrt unter Drogeneinfluss erwartet ihn ein Bußgeld von 500 Euro, teilt die Polizei mit.

Von Gerko Naumann