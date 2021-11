Altgarbsen

Mit Zahlen kennt sich Eckart Methner aus Garbsen bestens aus. Als früherer Präsident des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) ist es der 72-Jährige gewohnt, anhand messbarer Daten aktuelle Tendenzen und Stimmungen darzustellen. In seiner neuen ehrenamtlichen Funktion beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) wird der Ruheständler davon profitieren. Als Heimfürsprecher des DRK-Seniorenzentrums Garbsener Schweiz sind es nun vor allem die Interessen der Heimbewohner, die für Methner zählen. „Zu dem Amt gehört es, für alle ein offenes Ohr zu haben“, nennt er eine Quelle für künftige Datensammlungen. Er sehe sich in der Rolle eines Vermittlers, um die Angelegenheiten der Senioren gegenüber der Heimleitung zu vertreten.

Methner kennt sich im Seniorenzentrum gut aus. Bereits seit Beginn seines Ruhestandes vor sechs Jahren unterstützt er ehrenamtlich den Besuchsdienst. Einmal pro Woche kommt der Volkswirt in die Räume am Kochslandweg, um mit alleinstehenden Bewohnern zu sprechen. Weil ihn viele der Senioren schon kennen, ist kürzlich die Einrichtungsleitung an Methner herangetreten. „Bisher gab es in der Einrichtung immer einen gewählten Heimbeirat, aber jetzt wurden dafür keine Kandidaten gefunden“, berichtet er. In Ausnahmefällen könne aber ein Heimfürsprecher die Arbeit des Gremiums übernehmen.

Schon im Personalrat Interessen von Mitarbeitern vertreten

Mit seinem freiwilligen Engagement ist Methner nicht nur für die Senioren eine wichtige Stütze. Den Posten zu besetzen, ist für die Betreuungseinrichtung durch das Heimgesetz vorgeschrieben. Laut DRK wird damit volljährigen Menschen, die in einem Heim leben, ein Mitwirkungsrecht garantiert. „Was genau auf mich zukommt, weiß ich eigentlich noch gar nicht, aber ich werde die Aufgaben so gut wahrnehmen, wie es geht“, verspricht Methner. Vor zwei Wochen sei er nach seiner Ernennung den rund 100 Bewohnern in einer Versammlung vorgestellt worden. Methner ist zuversichtlich: In seiner beruflichen Laufbahn sei er auch Mitglied des Personalrates gewesen und habe die Interessen von Mitarbeitern vertreten.

Der 72-Jährige wird weiterhin an jedem Donnerstag im Seniorenzentrum Alleinstehende besuchen. Nun wird er aber auch den Briefkasten des Heimfürsprechers leeren und die darin gesammelten Daten auswerten. An jedem ersten Donnerstag im Monat bietet er eine Sprechstunde für die Bewohner an. „Einmal im Monat werde ich mich wegen möglicher Probleme und Anregungen auch mit der Heimleitung abstimmen“, kündigt der 72-Jährige an.

Umstellen muss sich der Statistikexperte hinsichtlich der Einschätzung von Stimmungen: Atmosphärische Werte ließen sich messbar nur anhand einer Skala erfassen. „Um die Realität abzubilden, muss ich auch andere Wahrnehmungen beachten“, kündigt Methner an. Ein bereits bekanntes Problem einiger Heimbewohner will er mit alten beruflichen Instrumenten überprüfen. Offenbar gebe es Unzufriedenheiten hinsichtlich des Speiseplanes. „Ich mache deshalb regelmäßig Handyfotos von den Plänen“, sagt Methner. So könne er die Häufigkeit bestimmter Gerichte überprüfen, sagt der Statistiker.

„Meckern ist ein wichtiges Ventil“

Was überrascht: In seiner Rolle als Heimfürsprecher bezeichnet sich Methner als „die zweitbeste Lösung“. Ein gewählter Heimbeirat aus den Reihen der Bewohner sei ständig vor Ort und könne Missstände und Bedürfnisse erheblich besser einschätzen. Wegen seiner eher sporadischen Anwesenheit sei er viel mehr darauf angewiesen, von den Bewohnern hinsichtlich möglicher Probleme angesprochen zu werden. „Ich werde aber auch gezielt Fragen stellen“, sagt er. Meckern sei schließlich ein wichtiges Ventil, ermuntert Methner die Bewohner zur direkten Kontaktaufnahme.

Für den leidenschaftlichen Fahrradfahrer mit zwei erwachsenen Söhnen und zwei Enkelkindern findet Heimleiterin Christine Drynda schon jetzt lobende Worte: „Wir sind froh, dass wir einen Heimfürsprecher gefunden haben, dem die Wünsche und Bedürfnisse der Senioren am Herzen liegen.“

