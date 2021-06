Garbsen

Es sind nur wenige Stunden in der Woche, die die zwölf Ehrenamtlichen von Wellcome Garbsen bei jungen Familien im Einsatz sind – doch diese Stunden können einen großen Unterschied machen. „Ich packe oft die Kinder ein und gehe zum Spielplatz oder spazieren, und dann kann die Mutter einfach mal schlafen oder ein bisschen den Haushalt machen“, sagt Anne Amelung. Aktuell geht sie regelmäßig in eine Familie mit einem dreijährigen und einem acht Monate alten Kind. An einem fest vereinbarten Tag in der Woche verbringt Amelung zwei bis drei Stunden mit ihnen. Das Ziel: Die Eltern – vor allem die Mutter – soll dadurch entlastet werden.

Das Angebot von Wellcome richtet sich an Familien und Alleinerziehende, deren jüngstes Kind im ersten Lebensjahr ist. „Oft ist in den ersten Monaten nach der Geburt nicht alles toll, die Nächte sind kurz, Kinder schreien, die Geschwisterkinder sind eifersüchtig“, sagt Claudia Kreinacker, die die Arbeit der Ehrenamtlichen in Garbsen koordiniert.

Es sei völlig legitim, in solch einem Moment zu sagen: „Ich brauche Unterstützung“. Dann kommt die unkomplizierte Nachbarschaftshilfe von Wellcome ins Spiel. Sie soll für eine kleine Auszeit sorgen, ist aber weder Haushaltshilfe, Fachberatung noch explizite Kinderbetreuung.

Nachfrage von Familien rückläufig

„Wir schauen einfach, wo man entlasten und unterstützen kann“, sagt Kreinacker. Auch während der Corona-Pandemie war das Team im Einsatz, Wellcome in Garbsen hat sogar vier neue Ehrenamtliche hinzugewinnen können. Derzeit gibt es aber noch Kapazitäten für Eltern, die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Die Nachfrage sei stark zurückgegangen, während des Lockdowns habe sich niemand gemeldet, sagt Kreinacker.

Zwölf Ehrenamtliche sind in Garbsen für Wellcome unterwegs: Ilona Panzer (von links), Angelika Knaier, Anne Amelung, Dagmar Lambrecht, Martina Cramme, Anna Thoma, Andrea Russ, vorn Renate Marker. Nicht im Bild sind Susi Kleinwechter-Dähne, Petra Olbrich und Rabea Hundertmark. Quelle: Wellcome Garbsen

Voraussetzung für hilfesuchende Familien ist, dass ein Kind jünger als ein Jahr ist. Die Kosten betragen 5 Euro in der Stunde, können aber je nach persönlicher Situation reduziert werden. „Viele junge Familien können Unterstützung gebrauchen, trauen sich aber nicht, danach zu fragen“, sagt Kreinacker. Sie nimmt die Anfragen entgegen, führt ausführliche Gespräche mit den Eltern und schaut dann in ihrem Pool von Ehrenamtlichen, wer für die Familien als Betreuerin infrage kommen würde. „Die Chemie muss stimmen“, sagt Amelung. „Das ist ganz wichtig.“

Nach einem ersten Kennenlernen wird dann entschieden, ob die Zusammenarbeit zustande kommt. „Wir finden eigentlich für alle Situationen eine Lösung“, sagt Koordinatorin Kreinacker.

Auch über Bewerbungen von möglichen Ehrenamtlichen freut sie sich. „Man sollte Erfahrungen mit Kindern haben, muss ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und einen Präventionskurs belegen“, sagt sie. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs sei von Vorteil.

Info: Wellcome Garbsen ist unter Telefon (0176) 8182 4233 und per E-Mail an garbsen@wellcome-online.de erreichbar. Weitere Informationen zu dem Angebot der katholischen Familienbildungsstätte Hannover gibt es unter www.wellcome-online.de.

Von Linda Tonn