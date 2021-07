Garbsen

Erika Böker, Ehrenbürgerin der Stadt Garbsen und langjährige SPD-Politikerin, ist in der Nacht zu Sonntag in einem Hospiz gestorben. Sie wurde 80 Jahre alt und war nach Robert Hesse II, Karl-Heinz Strehlke und Heinz Haferkamp die erste Ehrenbürgerin in der Geschichte der Stadt Garbsen.

Als der Rat der bereits schwer erkranken Erika Böker am 10. Mai 2021 die Ehrenbürgerschaft verliehen hatte, sagte sie einen Satz, der Maxime war für ihr ganzes politisches Handeln: „Ich habe das ja alles nicht gemacht, um das Wort ,Ratsfrau’ im Briefkopf zu haben. Ich wollte etwas verwirklichen.“ Und was sie alles verwirklicht hat: Sie hat sich unter anderem zeitlebens für die Interessen der Frauen eingesetzt. Sie hat das Frauenzentrum mitbegründet, sie hat den Verein für Erziehungs- und Lebensfragen seit 1982 maßgeblich begleitet, und sie hat als eine der ersten in der Politik erkannt, dass die Fairtrade-Idee jedem Menschen die Chance gibt, die Welt ein Stück gerechter zu machen. Es gab kaum einen Aktionstag, bei dem sie nicht anwesend war und für Fairtrade geworben hat.

Was kann ich für die Menschen tun?

Erika Böker gehörte zu jenen Lokalpolitikern, die immer den Kontakt zur Basis haben. Die zahlreichen Mitgliedschaften in Vereinen und Vorständen waren ihre Kettenglieder zur Stadtgesellschaft, um Problemen frühzeitig auf die Spur zu kommen. Kinder, Flüchtlinge, überhaupt die Menschen mit Migrationshintergrund: Wie kommen sie zurecht? Wie kann ich als Politikerin etwas für die Schwachen in der Stadt tun, die kein Sprachrohr haben? Das waren ihre Leitfragen. Integrationslotsen, Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge, Kitas, das Frauen-Nacht-Taxi und der Förderverein Leselust hatten immer ihre Unterstützung. 25 Jahre lang arbeitete sie im Vorstand des Wasserverbandes Garbsen/Neustadt. Das war ihr wichtig, um zu verhindern, dass Wasser ein Wirtschaftsgut wird. Vorbildlich und im wahren Wortsinn gewissenhaft.

Die „Ratsherrin“ passte ihr nicht

Erika Böker wurde 1940 im niederschlesischen Wartheland geboren. Sie war verheiratet mit dem Kreistags- und Kommunalverbandspolitiker Karlheinz Böker, der bereits 2003 starb. 1967 zog das Paar von Hagen in Westfalen nach Altgarbsen; Bökers haben zwei Töchter. 1965 trat Erika Böker in die SPD ein. 1972 wurde sie mit 31 Jahren erstmals in den Rat gewählt. Dass man sie dort als Ratsherrin ansprach, passte ihr nicht. Sie sorgte mit dafür, dass das seit 1984 Ratsfrau heißt. Die „Heide Simonis von Garbsen“ wurde sie genannt oder auch nur „die Frau mit Hut“.

Mit Hut und Banner zur Demo gegen das Bordell

25 Jahre lang fungierte sie bis 2011 als stellvertretende Bürgermeisterin von Wolfgang Galler und Alexander Heuer. Sie erkämpfte sich ihr Mandat in fast fünf Jahrzehnten immer wieder, so lange wie kein anderes Ratsmitglied. Das gelang ihr, weil sie mit Herz und Verstand dabei war, focht, stritt, zuverlässig die Geschäfte der Fraktion, zeitweise auch die Fraktion selbst führte und weil sie verlässlich war. Es gab ihretwegen nie einen Eklat im Rat. Scharfe Zunge ja, aber immer respektvoll. Pflicht, Gewissenhaftigkeit und Überzeugung waren ihr eigen, egal wo sie aktiv war. Sie hat dem Rat der Stadt höchste Ehre gemacht und zierte sich als Politikerin auch nicht, leidenschaftlich gegen das geplante Großbordell im ehemaligen Praktiker-Baumarkt zu demonstrieren.

2005 wurde Erika Böker auch deshalb mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Im März 2021 ernannte die SPD Garbsen sie zu ihrem Ehrenmitglied. „Du hast deine politische Arbeit immer daran ausgerichtet, was wichtig ist für die Garbsener Bevölkerung, und du hast nicht selten deine eigenen Interessen dafür zurückgestellt“, sagte SPD-Chef Rüdiger Kauroff damals treffend. Die Ehrenbürgerschaft hat Erika Böker übrigens abgelehnt, solange sie Ratsmitglied war. Das war bis Februar dieses Jahres. Es erschien ihr politisch unkorrekt, dem Gremium anzugehören, das die Ehrenbürgerschaft verleiht.

Von Markus Holz