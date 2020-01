Altgarbsen

Bei einem Wohnungsbrand in der Ziegeleistraße in im Garbsener Stadtteil Altgarbsen ist am Montagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Das hat Feuerwehrsprecher Stefan Müller bestätigt. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Hochparterre-Wohnung ausgebrochen. Die Sirenen heulten gegen 10 Uhr.

Herumliegende Glasscherben und Möbelteile deuten darauf hin, dass es sich womöglich um eine Explosion handelt. Das konnte die Feuerwehr bislang nicht bestätigen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte haben den Bereich um das brennende Haus großräumig abgesperrt. Die Ziegeleistraße ist für Autos nicht befahrbar, auch Teile der Hannoverschen Straße sind abgeriegelt.

Von Gerko Naumann und Linda Tonn