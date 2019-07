Altgarbsen

An einem der Gebäude hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf, um in den Keller zu gelangen, in den beiden anderen Wohnblöcken stand die Tür offen: Unbekannte haben in der Nacht zu Montag 23 Kellerräume an der Händelstraße in Altgarbsen aufgebrochen und nach Beute durchsucht. Nach Angaben der Polizei spielten sich alle Taten in drei Mehrfamilienhäusern zwischen 21 und 7.20 Uhr ab.

In allen Fällen kniffen die Täter mithilfe von Werkzeug an den Kellertüren Vorhängeschlösser durch. Über die genaue Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen – auch weil die Ermittler noch nicht alle betroffenen Mieter angetroffen haben. Sicher ist, dass zwei Fahrräder gestohlen worden sind.

Die Polizei in Garbsen hofft auf Hinweise von Zeugen. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann