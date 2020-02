Auf der Horst

Schon wieder ist ein Kindergarten in Garbsen Tatort eines Einbruchs geworden: Am Sonntagmorgen wurde die Polizei in Garbsen zur AWO-Kita am Planetenring gerufen. Dort hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Sie brachen eine weitere Tür zum Büro auf und durchwühlten den Raum. Noch ist nicht klar, was gestohlen wurde. Die Tatzeit grenzen die Ermittler ein auf Freitagabend bis Sonntagmorgen, 6 Uhr.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Die melden sich unter Telefon (05131) 7014515.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann