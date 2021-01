Garbsen-Mitte/Berenbostel

Die Polizei Garbsen ermittelt in zwei Fällen von versuchten Einbrüchen in dieser Woche. Einer spielte sich in der Nacht zu Donnerstag, 7. Januar, auf dem Parkplatz des Nord-West-Zentrums an der Havelser Straße in Garbsen-Mitte ab. Unbekannte hatten es auf einen Verkaufsstand abgesehen. Sie machten sich an einem heruntergelassenen Rollo zu schaffen und schlugen eine Scheibe ein, teilt die Polizei mit. Der Schaden beträgt etwa 450 Euro, gestohlen wurde nichts.

Lesen Sie auch: Betrunkener kehrt zum Tatort zurück – und wird festgenommen

Ebenfalls ohne Beute blieben Täter in Berenbostel. Sie wollten offensichtlich die Tür zu einer Spielhalle an der Siemensstraße aufbrechen, scheiterten jedoch. Den Tatzeitpunkt grenzen die Ermittler auf Sonnabend, 2. Januar, 18 Uhr, bis Donnerstag, 7. Januar, 9.45 Uhr, ein.

Die Ermittler nehmen Hinweise von Zeugen unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15 entgegen.

Von Gerko Naumann