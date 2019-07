Garbsen-Mitte

Die Polizei sucht nach einem Einbruch am Mittwoch in Garbsen-Mitte Zeugen. Die Tat spielte sich nach Angaben der Ermittler zwischen 9.30 und 11.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Theodor-Lessing-Ring ab. Die Täter hebelten eine Tür im oberen Stockwerk mit Gewalt auf. Sie durchsuchten die Wohnung und stahlen Schmuck. Der Wert der Beute steht noch nicht fest.

Die Polizei in Garbsen bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann