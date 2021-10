Altgarbsen

Sie kamen am helllichten Tag: Unbekannte Täter sind am Sonnabend, 23. Oktober, in ein Einfamilienhaus in Altgarbsen eingebrochen.

Der Einbruch ereignete sich in der Straße Am Kanal, die Täter schlugen in der Zeit zwischen 8 Uhr und 18.10 Uhr zu, wie die Polizei Garbsen mitteilt.

Einbrecher durchsuchten alle Räume nach Beute

„Die unbekannten Täter drangen nach Aufhebeln der Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen“, so ein Sprecher der Garbsener Polizei. Zum Diebesgut und der damit zusammenhängenden Schadenshöhe sei bislang noch nichts bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515. in Verbindung zu setzen.

Von Simon Polreich