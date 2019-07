Altgarbsen

Rudi Schubert ist niemand, der schnell hektisch wird. Oder zumindest lässt er es sich nicht anmerken. Diese Eigenschaft hilft ihm in der Mittagszeit. Denn dann ist seine Imbissbude Rudis A2 Grill in Altgarbsen meist rappelvoll. Und die hungrigen Gäste wollen natürlich möglichst schnell bedient werden. Im Minutentakt servieren der Betreiber und seine Frau Katrin Thüringer Bratwürste, Steaks vom Grill, Frikadellen, Pommes und Kartoffelsalat.

Ein Neuling im Imbiss-Geschäft

Auch heute hat sich um 12.30 Uhr schon eine lange Schlange gebildet – bis über das Vorzelt hinaus. „So sieht das hier fast immer um diese Zeit aus. Wir haben viele Stammkunden, die jeden Tag kommen“, sagt Schubert. Dabei ist er noch gar nicht lange im Imbiss-Geschäft. Bis April 2018 war er Lastwagenfahrer und „auf den Straßen in ganz Europa unterwegs“, berichtet er. Doch dieser Job hat den 52-Jährigen mehr und mehr genervt. „Der Verkehr wird überall immer dichter. Das hat keinen Spaß mehr gemacht.“

Serie: „Eine Stunde mit ...“ Ob Eisverkäufer, Geflüchteter, Künstleragentin, Landwirt oder Pastorin: In unserer Sommerserie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir die Garbsener zum Gespräch treffen, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Wir treffen Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und zu Hause, wollen herausfinden, wie sie leben, was sie machen und was sie an der Stadt mögen. Unsere Reporter sind den ganzen Sommer lang unterwegs, um eine interessante, aufschlussreiche und spannende Stunde mit Ihnen zu verbringen.

Deshalb gab Schubert seinen alten Beruf auf und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Idee zu einem Imbiss schwirrte ihm da schon länger im Kopf herum. „Wenn ich selbst in Garbsen unterwegs war, habe ich mich geärgert, dass ich mittags nirgends eine ordentliche Bratwurst bekommen habe“, sagt der ehemalige Fernfahrer. Diese Lücke wollte er füllen. Und so gründete er sein Geschäft namens Rudis A2 Grill. „Den Namen habe ich gewählt, weil die Autobahn in der Nähe ist und weil viele Trucker zu meinen Kunden gehören“, sagt Schubert.

Neuer Nachbar bringt Laufkundschaft

Zunächst stand er mit seinem Wagen am mittlerweile geschlossenen Wiglo-Wunderland in Altgarbsen. Im Oktober 2018 zog er um auf den großen Parkplatz vor dem ehemaligen Praktiker-Baumarkt an der Alten Ricklinger Straße, in dem kürzlich ein Sonderposten-Markt eröffnet hat. Die vorherige Diskussion über ein mögliches Großbordell in direkter Nachbarschaft hat Schubert nie wirklich interessiert. „Mein Imbiss lief die ganze Zeit gut, auch als der Laden leer stand“, sagt er. Für den 52-Jährigen hat das neue Geschäft in der Nachbarschaft aber zumindest einen Vorteil: „Seitdem kommt hier noch mehr Laufkundschaft vorbei.“

Dazu gehören Dietmar Bannach und Holger Steputat nicht. Die beiden Männer arbeiten für ein Logistikunternehmen und fahren Schwertransporte durch die Gegend. Ein anstrengender Job, der hungrig macht. „Wir haben oft schwer zu tragen, da braucht man mittags was Ordentliches auf den Teller“, sagt Steputat. Deshalb machen die Kollegen immer dann, wenn sie in der Nähe sind, bei Rudis A2 Grill Halt.

Seine Frau hilft am Grill aus

Dort bekommen sie nicht nur Steaks vom Grill, sondern auch immer einen lustigen Spruch zu hören. „Bei uns geht es sehr familiär zu, viele Gäste kenne ich nur mit Vornamen“, sagt Schubert. Dabei ist das Wort familiär wörtlich zu nehmen, denn auch seine Frau Katrin hilft gelegentlich am Grill aus. „Das ist ein guter Ausgleich zu meinem Job am Schreibtisch“, sagt sie.

An einem Schreibtisch wird Rudi Schubert wohl nie mehr arbeiten. Er hat seine Bestimmung gefunden. „Zehn bis 15 Jahre will ich das hier noch machen“, sagt er und wendet die Würstchen auf dem Grill. „Und danach meine Rente genießen“.

„Ich bin wegen der Liebe hergezogen“ Ich lebe in Garbsen seit ... 2006. Ich stamme ursprünglich aus Frankfurt am Main und bin wegen der Liebe hergezogen. Ich mag an Garbsen ... Natürlich nach wie vor meine Frau, aber auch die Gegend an sich. Ich wohne in der Nähe des Schwarzen Sees in Garbsen-Mitte, da gefällt es mir. Das könnte man verbessern ... Die Bahnanbindung, zum Beispiel zum Blauen See. Und am besten natürlich direkt zu meinem Imbiss.

Zur Galerie Seit April 2018 führt Rudi Schubert einen Imbiss in Altgarbsen. Vor allem in der Mittagszeit hat er alle Hände voll zu tun, wenn hungrige Gäste Würstchen und Steaks bestellen.

Von Gerko Naumann