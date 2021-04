Garbsen

Mehrweg statt Müll: Das Eiscafé Gelatok und das Shopping-Plaza gehen in Sachen Nachhaltigkeit neue Wege. Seit Kurzem können Heißgetränke to go in einem Mehrwegbecher mitgenommen werden, die Pfandgebühr für das Gefäß beträgt einen Euro. Beim nächsten Kaffee oder Latte macchiato können die Kunden den benutzten Becher gegen einen neuen eintauschen – professionell gereinigt und desinfiziert. Gekauft und gegebenenfalls immer wieder mitgebracht werden muss hingegen der Deckel.

Die Mehrwegbecher des Partner-Netzwerks Recup können bis zu 1000-mal wiederverwendet werden. Quelle: RECUP GmbH

Auch kompostierbare Eisbecher

Kompostierbare Eisbecher gibt es in dem familiengeführten Eiscafé schon länger, berichtet Gelatok-Geschäftsführer Maurizio D’Altoé. Centermanager Merlin Varol lobt die Fortsetzung der Nachhaltigkeit, nun könnten die Gäste „genießen und gleichzeitig zum Umweltschutz beitragen“. Nach Varols Angaben werden jedes Jahr in Deutschland circa 2,8 Milliarden Einwegbecher nach dem Gebrauch weggeworfen. Die Mehrwegbecher aus dem Eiscafé bestehen aus 100 Prozent recycelbarem Kunststoff und sind mit dem Umweltzeichen der Bundesregierung ausgezeichnet, dem Blauen Engel.

Von Gert Deppe