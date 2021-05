Altgarbsen

Noch stehen die Malergerüste an der Fassade des Hauses am Kampweg 1, einige der Fenster sind noch mit Folie abgeklebt, allein der Schriftzug „Eiscafé Mailand“ über der Eingangstür weist darauf hin: Vor Kurzem hat Waldemar Gross in der ehemaligen Post- und Lottoagentur von Wolfgang Junge seine Eisdiele eröffnet – im Herzen des Stadtteils und mitten in der Corona-Pandemie.

„Viele haben uns für verrückt erklärt, als wir von unseren Plänen berichtet haben“, berichtet der 43-Jährige. „Denn weil wir ganz bewusst in der Corona-Krise ein Geschäft eröffnen, bekommen wir keinerlei Zuschüsse.“ Bereits im Februar 2020 hatte Gross davon gehört, dass der Laden an der Ecke Kampweg/Hannoversche Straße frei wird. Jahrzehntelang war hier das Lottogeschäft beheimatet. Und in den rückwärtigen Räumen das Atelier des Bildhauers Oliver Pohl.

Im Herzen Altgarbsens, gegenüber vom Kastanienplatz, hat die Eisdiele namens „Mailand“ eröffnet. In dem Haus befand sich früher das Atelier des Bidlhauers Oliver Pohl, der auch die Skulpturenreihe „Friends“ (links) entworfen hat. Quelle: Jutta Grätz

Eigentlich ist der 43-Jährige Ingenieur. „Ich bin bei einer Firma in Hannover angestellt“, sagt er. „Diese Eisdiele ist mein Herzensprojekt.“ Seit November hat er die Räume umbauen lassen, Wände gezogen und Leitungen verlegt.

Standort hat überzeugt

„Der Standort hier mitten im Stadtteil und gegenüber vom Kastanienplatz ist super“, sagt Gross. „Hier ist immer viel los, nicht nur donnerstags, wenn Markt ist“, berichtet er. „Und es gibt viele Kinder.“ Die kämen in den ersten Tagen nach der Öffnung schon mehrmals am Tag vorbei, um sich eine, zwei oder drei Kugeln von insgesamt 18 Eissorten zu holen. Oder einen der aktuell 24 Eisbecher – von After-Eight bis zum Spaghettieis. „Unser Eis bekommen wir von der Eismanufaktur Dal Cin“, berichtet er. Kaffeespezialitäten, Kuchen und italienische Desserts wie Tiramisu runden das Angebot ab.

Von After Eight bis zum Venezia-Becher: Das Eiscafé Mailand bietet 24 Eiskreationen und 18 Eissorten und liegt an der Ecke Kampweg/Hannoversche Straße in Altgarbsen. Quelle: Jutta Grätz

Im Außenbereich am Kampweg plant Gross auch ein paar Sitzplätze im Freien. Unterstützt wird er aktuell von Mitarbeiter Liviu Lupoaica, der schon einige Jahre lang Berufserfahrung in Eisdielen gesammelt hat. Und Gross sucht noch weiteres Personal. Geöffnet ist täglich von 10.30 bis 20.30 Uhr.

Von Jutta Grätz