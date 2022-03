Berenbostel

Elena Kolotilina geht fast ein wenig unter zwischen Hunderten gepackter Säcke, Kisten und Paletten in einer großen Lagerhalle. Die ist seit einigen Tagen eine Art neuer Lebensmittelpunkt für die zierliche Frau aus Berenbostel geworden. Genau genommen seit dem 24. Februar – dem Tag, an dem der Angriff Russlands auf ihr Geburtsland, die Ukraine, begann. „Seitdem habe ich nie mehr als zwei oder drei Stunden pro Nacht geschlafen und habe viel geweint“, sagt die 61-Jährige.

Auf dem Gelände der Spedition Gala-Trans in Berenbostel stehen Hunderte Kisten mit gespendeten Gütern für die Menschen in der Ukraine. Quelle: Gerko Naumann

Sie beschriftet Kisten auf Deutsch und Ukrainisch

Aber sie hat sich von Trauer und Angst nicht unterkriegen lassen. Sie will den Menschen in ihrer alten Heimat helfen. Und deshalb steht sie an jedem Morgen pünktlich um 9 Uhr in der Lagerhalle der Spedition Gala-Trans in Berenbostel und sortiert geduldig gespendete Lebensmittel, Medikamente und Kleidung in Umzugskartons. „Die Kisten beschrifte ich dann auf Deutsch und Ukrainisch, damit das Verteilen vor Ort schneller geht“, sagt sie.

Den Kontakt zu der Spedition hat ihre Tochter hergestellt. Die hat über Gruppen bei Facebook und Whatsapp von der Spendenaktion erfahren und ihrer Mutter davon berichtet. Für Elena Kolotilina ist die tägliche Arbeit anstrengend. „Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich völlig kaputt“, sagt die 61-Jährige. Das nimmt sie aber gern in Kauf – schon, um sich zumindest kurz von den täglichen schrecklichen Nachrichten und Bildern aus ihrer Heimat abzulenken.

Spedition bringt Spenden in die Ukraine Kaum verlässt ein Auto den Hof der Spedition Gala-Trans in Berenbostel, fährt schon das nächste vor. Im Kofferraum befindet sich stets das Gleiche: Kartons gefüllt mit Spenden für die Menschen in der Ukraine. „Wir machen hier derzeit nichts anderes, als Spenden anzunehmen, zu verpacken und zu verladen“, berichtet Patrycja Matuschek. Ihr Vater ist der Chef des Unternehmens, das seinen Hauptsitz in der Ukraine hat. „Da die Stadt dort von russischen Soldaten besetzt ist, können wir ohnehin nicht normal arbeiten“, sagt Matuschek. Eigentlich sollte schon Anfang der Woche der erste Lastwagen in Richtung Ukraine aufbrechen, das hat sich jedoch verzögert. „Die Lage war nicht sicher genug, wir wollen unsere Fahrer nicht gefährden“, sagt Matuschek. Nach aktuellem Stand soll aber noch am Donnerstag die erste Ladung Spenden auf Reisen gehen. An der Grenze übernehmen dann ukrainische Soldaten die Fracht und verteilen sie später dort, wo sie am meisten gebraucht wird. Das würde auch die Spedition entlasten, deren Lagerkapazitäten aufgrund der ungeahnten Spendenbereitschaft nahezu erschöpft sind, so Matuschek.

Die Schwester ist noch immer in Charkiw

Wie schlimm es um die Menschen dort wirklich steht, erfährt Kolotilina nach Feierabend. „Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Schwester. Sie lebt in Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes“, sagt sie. Und das, was sie hört, macht sie fassungslos. „Überall brennen Häuser und Autos. Schwarzer Rauch liegt über der ganzen Stadt, den Menschen bleibt kaum Luft zum Atmen“, sagt Kolotilina und kann die Tränen kaum unterdrücken.

Der Vater von Patrycja Matuschek ist Chef einer Spedition in Berenbostel, die 24-Jährige packt dort selbst mit an. Quelle: Gerko Naumann

Ihre Schwester hat mitsamt Kindern und Enkelkindern versucht, die Stadt zu verlassen, es bisher aber nicht geschafft. „Es ist einfach zu gefährlich“, sagt die Berenbostelerin, die seit 24 Jahren in Deutschland lebt, die Pässe beider Länder besitzt und beide Sprachen spricht.

Diese Fähigkeit will sie nutzen, um den zu erwartenden Flüchtlingen aus der Ukraine bei der Ankunft in Deutschland zu helfen. „Ich habe mich schon an die Stadt Garbsen gewandt und mich als Dolmetscherin und Deutschlehrerin angeboten“, sagt Kolotilina. Bis dahin wird sie vermutlich noch Hunderte weiterer Kartons packen und beschriften, um den Menschen im Kriegsgebiet sofort zu helfen. „Solange ich kann, mache ich hier weiter“, sagt Kolotilina und widmet sich wieder der Arbeit.

Elena Kolotilina aus Berenbostel stammt aus der Ukraine und sortiert Spenden für die Menschen dort. Quelle: Gerko Naumann

Dank für die Hilfsbereitschaft der Deutschen

Kurz darauf blickt sie noch einmal auf, eine wichtige Sache möchte sie unbedingt noch loswerden: „Ich möchte mich bei allen Deutschen für ihre Hilfsbereitschaft bedanken.“ Das sei alles andere als selbstverständlich, sagt sie. Ihr Großvater ist im Zweiten Weltkrieg von einer Landmine der Deutschen verstümmelt worden. „Und jetzt stehen uns die Deutschen gegen die Russen zur Seite. Dieser Zusammenhalt ist so wichtig und beruhigt mich ein wenig.“

Spenden für die Menschen in der Ukraine werden auf dem Gelände der Spedition Gala-Trans in Berenbostel gesammelt, Siemensstraße 32. Benötigt werden vor allem Medikamente, Verbandszeug, Decken, Kindernahrung und Windeln.

