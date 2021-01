Auf der Horst

Elisabeth Oelker gehört zu den ersten Bewohnern des Stadtteils Auf der Horst und in ein paar Tagen auch zu den wenigen über Hundertjährigen in Garbsen. Am 31. Januar feiert sie ihren 100. Geburtstag, wobei das Feiern in diesem Jahr anders aussieht: „Eigentlich wollten wir mit meinen Enkelinnen und vielen meiner Freunde vom Wohnwinkel feiern“, sagt sie. „Wer wird schon 100 Jahre alt?“ Doch Corona mache das aktuell leider unmöglich.

Oelker zählt auch zu den ersten Mitgliedern des Nachbarschaftstreffs Wohnwinkel in Altgarbsen. Schon fast ein Jahr lang habe sie ihre Mitspieler beim Rummikub nicht gesehen. Der Nachbarschaftstreff an der Hannoverschen Straße sei ein bisschen wie ein zweites Wohnzimmer gewesen. „Drei bis viermal in der Woche war ich dort – zum Spielen, Klönen, Frühstücken und bei vielen Ausflügen und Vorträgen“, erinnert sie sich mit ein wenig Wehmut in der Stimme. „Bis vor vier Jahren bin ich sogar noch mit dem Auto dorthin gefahren und habe andere Wohnwinkler mitgenommen.“ Sie vermisse die regelmäßigen Treffen sehr.

Wohnt seit 1966 im Garbsener Stadtteil Auf der Horst: Elisabeth Oelker, die am 31. Januar ihren 100. Geburtstag feiert. Quelle: Jutta Grätz

Vereinsmitglieder leiden unter Lockdown

Viele Freunde, ein großes soziales Umfeld und viel Bewegung für Geist und Körper – das habe sie wohl jung gehalten. Oelker ist 1921 geboren, wohnte bis zum Umzug auf die Horst 1966 in Hannover-Linden und arbeitete 30 Jahre lang im Werkzeuglager bei Telefunken. „Zahlen waren schon immer mein Ding“, sagt sie. Mit Zahlen und den Rummikub-Klötzchen trainiert sie auch heute regelmäßig ihr Gehirn – trotz Corona und Kontaktbeschränkungen.

Denn Doris Weiß, ebenfalls seit den Anfängen des Wohnwinkels dabei, besucht die 99-Jährige regelmäßig. „Wir spielen manchmal drei Stunden“, sagt Oelker und verteilt die Rummikub-Spielsteine auf dem Tisch und in ihrem Aufstellbrett. „Und bei acht von zehn Spielen gewinnst du“, antwortet ihr Weiß. Das Vereinsleben ruhe aktuell fast komplett, sagt die Mittsiebzigerin. Besuche wie diese könnten das nur bedingt auffangen „Viele unserer Vereinsmitglieder leiden unter dem Lockdown.“

