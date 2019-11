Meyenfeld

Als Elisabeth Schleumer am 4. November 1915 geboren wurde, regierte noch Kaiser Wilhelm II., Frauen hatten noch kein Wahlrecht, und vom Fließband in amerikanischen Fabriken liefen Oldtimer wie der Ford T. Ihren 104. Geburtstag hat die Seniorin, die bis vor ein paar Jahren noch in Havelse wohnte, im Meyenfelder Pflegeheim Haus der Ruhe gefeiert. Zu den Gratulanten gehörten nicht nur ihre Tochter Rosemarie Abel und Enkelin Sabine Hunkert, sondern auch Ortsbürgermeister Peter Hahne, der stellvertretende Bürgermeister Gunther Koch sowie der stellvertretende Regionspräsident Michael Dette. Denn Schleumer zählt auch zu den ältesten Bewohnern der Region Hannover.

„Ein kleines Gläschen Eierlikör“

„Für mich selbst ist es ein Wunder, dass ich so alt geworden bin, ohne körperliche Leiden“, sagte die Jubilarin. Das kann ihre Enkelin bestätigen: „Meine Oma fuhr noch bis zu ihrem 95. Lebensjahr selbst Auto und chauffierte ihre Freundinnen – mit einem knallgelben Mercedes. „Und wie wird man so alt und ist dabei so fit?“, fragte Ortsbürgermeister Hahne.“ „Ganz einfach, jeden Tag ein kleines Gläschen Eierlikör“, sagte Schleumer.

