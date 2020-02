Havelse

Diese Mischung brodelt: Mit feurigem Rock und groovendem Blues, kräftig gewürzt mit Folk, haben die texanische Sängerin und Songschreiberin Elizabeth Lee und der hannoversche Gitarrist Martin Hauke am Sonnabend die Gäste im voll besetzten Kulturhaus Kalle zu einem leidenschaftlichen Ritt durch ihre Musik mitgenommen.

Lees Stimme, mal sinnlich, mal temperamentvoll, liegt immer irgendwo zwischen Janis Joplin und Beth Hart. Ihr Spiel an Gitarre und Percussion ist dabei ebenso ausdrucksstark wie ihre Bühnenpräsenz: Ein Raunen geht durch das Publikum, als die Sängerin ans Mikrofon tritt – die langen Beine in engen Schlaghosen aus schwarzer Spitze, um die Hüften der Westerngürtel.

Bei ihrem energiegeladenen Auftritt wechselt Lee nicht nur schnell die Instrumente, sondern auch wild zwischen Englisch und Deutsch, wenn sie – ganz nah am Publikum – viel Persönliches erzählt.

Ein Zufall brachte die Musiker zusammen

Die Lieder des zweiten gemeinsamen Albums mit Martin Hauke, Gitarrist der international bekannten Rolling-Stones-Tributeband Voodoo Lounge, handeln von Liebe und Lachen, von Höhen und Tiefen des Lebens. So wie im rasanten „ „This is how we do it“, das die Zuhörer in die flirrende Hitze der texanischen Wüste versetzt. Oder das sanfte, fast balladeske „Little Pieces“, das der markanten Stimmfarbe der Sängerin ganz viel Raum gibt. Haukes virtuose Gitarrenriffs adeln die Songs. „Diese Stimme ist einfach wow“, sagen die Zuhörerinnen Stefanie Kropp und Antje Doß unisono.

Beide Musiker haben sich durch einen Zufall kennengelernt. „Vor etwa vier Jahren bekam ich einen Anruf von Elizabeth, weil ein Gitarrist ihrer Band ausgefallen war“, berichtet Hauke. Seitdem treffen sich die beiden regelmäßig zu Auftritten und Aufnahmen – eine wohl einzigartige texanisch-niedersächsische Allianz.

