Erneut haben sich zwei Schülerzeitungen aus Garbsen gegen die Konkurrenz in Niedersachsen durchgesetzt. Beim Junioren-Presse-Preis 2020, den der Verband Niedersächsischer Jungredakteure (VNJ) vergibt, ist die „Ellipse“ vom Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) in der Kategorie „Beste Schülerzeitung Gymnasium“ ausgezeichnet worden. Die Zeitung „Schollz“ vom Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Berenbostel gewann in der Kategorie Social Media.

Die Preise wurden in einer digitalen Veranstaltung, moderiert von der Landesvorsitzenden Lena Reich und ihrer Stellvertreterin Ann-Christin Weber, vergeben.

Die Redaktion der „Ellipse“ überzeuge mit einer intensiven Bildsprache, beginnend beim Titelfoto, so Laudator Christoph Heckmann. Er ist Teil des Kommunikationsteams bei Hannover 96. Zudem verfolge die Zeitung einen außergewöhnlich anspruchsvollen Ansatz und werde diesem auch gerecht. „Die Redakteure gehen thematisch auch mal dahin, wo es wehtut“, so Heckmann. Die Zeitung sei ein „rundes Gesamtprodukt“.

Video: Die digitale Verleihung des Junioren-Presse-Preises 2020

Interview mit Aktivistin

Als Gewinn darf die Redaktion die Influencerin und Aktivistin Louisa Dellert interviewen. Sie freue sich auf den Austausch, so Dellert in einer Videobotschaft.

Die stellvertretende VNJ-Landesvorsitzende Weber lobte die Social-Media-Auftritte der Schülerzeitung „Schollz“. „Da findet man alles, was man auf Social Media sehen will“, sagte sie. Die Schülerzeitung zeige Schneebilder ebenso wie aktuelle Renovierungsarbeiten in der Schule und Informationen rund um Homeschooling und das Coronavirus.

Beide Zeitungsredaktionen sind schon mehrfach ausgezeichnet worden, darunter bereits mit dem Junioren-Presse-Preis und dem landesweiten Newcomerpreises Unzensiert.

Von Linda Tonn