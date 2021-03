Garbsen-Mitte/Horst

Die Zukunft der Grundschule Garbsen-Mitte, deren Zweizügigkeit sichern, eventuell Schulbezirke verändern: Diese drei Halbsätze in einem Ratsantrag der Garbsener SPD haben am vergangenen Wochenende für eine Menge Aufruhr in den Stadtteilen Horst und Meyenfeld gesorgt. Eltern, Kita- und Schulleitung lesen den Vorschlag wie folgt: Um die Grundschule in Garbsen-Mitte zu sichern, sollen Kinder aus Meyenfeld künftig dort eingeschult werden und nicht – wie seit Jahrzehnten – in die Grundschule in Horst.

Mit Plakaten zogen sie deshalb am Montagabend vor das Rathaus und überreichten 600 Unterschriften an den Bürgermeister. Der versuchte in der anschließenden Ratssitzung ebenso wie auch die Ratsmitglieder der SPD zu beruhigen. „Wir haben nicht die Absicht an den Schulbezirken etwas zu ändern“, sagte Bürgermeister Christian Grahl. „Die Grundschule in Horst muss bleiben. Die Grundschule Garbsen-Mitte muss bleiben“, so der SPD-Ratsherr und Bürgermeisterkandidat Claudio Provenzano.

Was ist das Problem?

Bei der Grundschule Garbsen-Mitte zeichnen sich für die kommenden Jahre – zumindest vorübergehend – sinkende Schülerzahlen ab. Das gefährdet die Zweizügigkeit der Schule. „Jetzt müssen Politik und Verwaltung über Lösungen diskutieren – im Interesse der Kinder und Eltern und insbesondere im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau der Grundschule“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel. Schüler aus Meyenfeld deshalb künftig in Garbsen-Mitte zu beschulen, sei aber nicht der Plan der SPD.

Im Schuljahr 2020/21 sind in Garbsen-Mitte 35 Erstklässler eingeschult worden. Sie verteilen sich auf zwei Klassen. Für das nächste Schuljahr rechne man aktuell mit 33 Erstklässlern, so Stadtsprecher Benjamin Irvin. „Eine Zweizügigkeit ist auch bei dieser Zahl nicht gefährdet“, sagt Bürgermeister Grahl.

Laura (von links), Emma und Celia protestieren auf dem Rathausplatz. Quelle: Jutta Grätz

Welche Konsequenzen befürchten die Eltern?

Dass die Änderung der Schulbezirke angeklungen ist, hat viele Eltern vor allem in Meyenfeld beunruhigt. „Wir waren sehr geschockt, als wir von diesen Überlegungen erfuhren“, sagt Kim Mennerich mit ihrem fünfjährigen Sohn Tom. „Wir sind extra ins ländliche Meyenfeld gezogen, fast alle Freunde von Tom wohnen in Horst. Wir fühlen uns völlig überrumpelt.“ Es würden gewachsene Strukturen ignoriert und die Schule kaputt gemacht, sagt Björn Tegtmeier, Vater und einer der beiden möglichen Bürgermeisterkandidaten der CDU. Seine Frau engagiert sich im Schulvorstand der Grundschule Horst.

Könnte die Veränderung des Schulbezirks eine Lösung sein?

Der Schulbezirk regelt den Einzugsbereich einer Schule und bislang gehört Meyenfeld zum Bezirk der Grundschule Horst. Im aktuellen Schuljahr kommen von den 163 Schülern der Grundschule Horst 71 aus Meyenfeld. Die Grundschule Garbsen-Mitte besucht indes aktuell ein Schüler aus Meyenfeld – von 189 Jungen und Mädchen. Das ist eine Sonderregelung.

Lesen Sie auch: Sinkende Schülerzahlen: Grundschule Saturnring schlägt Alarm

Sollten die Bezirke verschoben werden, könnten im kommenden Schuljahr von 49 Erstklässlern in beiden Ortsteilen 18 Kinder nicht in Horst, sondern in Garbsen-Mitte eingeschult werden, rechnet die Horster Schulleiterin Tanja Külich vor. Das seien 40 Prozent. Ein reelles Szenario? „Nein“, sagt Winfried Aick von der SPD. „Das Problem wird nicht verschoben. Es gibt keine Änderung der Bezirke gegen den Willen der Eltern.“ Man habe nichts provozieren wollen.

Rebecca Olsen (links) überreicht die Unterschriftenliste an Garbsens Bürgermeister Christian Grahl. Quelle: Jutta Grätz

Was könnte stattdessen eine Perspektive sein?

Der Arbeitskreis Grundschulen kommt in der kommenden Woche zu einer Sitzung zusammen. Einziger Punkt auf der Tagesordnung: „Schulbezirke Grundschulen, Hier: Grundschule Horst/Grundschule Garbsen-Mitte“. Droht doch eine Änderung? „Wir greifen lediglich einen Antrag aus der Politik auf“, sagt Bürgermeister Christian Grahl. Das hieße nicht, dass die Verwaltung das unterstütze. Vielmehr ginge es um die Suche nach „kreativen Lösungen“, um die Grundschule Garbsen-Mitte zu stabilisieren, so Schuldezernentin Monika Probst. Man werde alle Argumente abwägen.

„Wir sind in Kontakt mit beiden Schulleitungen“, so Probst. Der Rückgang der Schülerzahlen sei eine „temporäre Delle“. Durch die Neubaugebiete kämen neue Kinder dazu. Probst verspricht: „Der Neubau der Grundschule Garbsen-Mitte wird dementsprechend nicht nur zweizügig, sondern auch dreizügig oder mehr.“

Sind nun die Bedenken ausgeräumt?

„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“, sagt der Meyenfelder und Horster Ortsbürgermeister Peter Hahne (CDU). Die Antwort des Bürgermeisters habe ihn beruhigt. Hahne hatte zuvor davon gesprochen, dass die Existenz der Grundschule Horst bedroht sei und dass er mit Vehemenz dafür kämpfen werde, dass die Kinder aus Meyenfeld weiterhin in Horst zur Schule gehen können.

Durch den Protest hätten die Eltern auf ihre Sorgen und auf das Problem aufmerksam gemacht, so Hahne. „Es freut mich zu sehen, dass die Sache von allen Parteien ernst genommen worden ist.“

Von Jutta Grätz und Linda Tonn