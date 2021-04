Schloß Ricklingen

Olga Böttger kann sich ganz genau an den Tag erinnern, an dem sie ihren heute anderthalbjährigen Sohn Leo zum ersten Mal für einen Krippenplatz angemeldet hat. „Das war genau drei Tage nach seiner Geburt, da hatte ich eigentlich andere Sachen im Kopf“, sagt sie. Dazu nutzte die junge Mutter aus Schloß Ricklingen das Kita-Portal der Stadt Garbsen. Das hatten ihr andere Mütter geraten – gleichzeitig aber auch gewarnt, dass die Betreuungsplätze in Garbsen Mangelware sind.

Genau diese Erfahrung macht Böttger seitdem tatsächlich immer wieder selbst. Dabei durfte sie im Kita-Portal sogar drei Wünsche angeben, in welchen Stadtteilen sie sich einen Krippenplatz für Leo vorstellen kann. „In meinem Fall waren das außer Schloß Ricklingen noch die Nachbarorte Horst und Frielingen“, berichtet Böttger. Das Ergebnis dieser Prozedur war ernüchternd: Einen Krippenplatz für Leo bekam sie bis heute in keinem der drei Orte. „Bei jedem neuen Anruf aus einer der Einrichtungen hieß es wieder nur: Es tut uns leid, Sie sind raus.“

Mutter muss ihre Elternzeit verlängern

Als erste Konsequenz hat Böttger, die Maschinenbau studiert hat, deshalb ihre Elternzeit verlängert. „Das war eigentlich nicht der Plan, aber es tut Leo gut und ist deshalb in Ordnung“, sagt sie. Mittlerweile arbeitet sie wieder einen Tag pro Woche in einem Institut am Campus Maschinenbau. Das eröffnet ihr zumindest die Zwischenlösung, ihren Sohn künftig in der dort neu errichteten Campus-Kita unterzubringen. Ob sie das macht, weiß sie noch nicht. „Wir haben uns Eigentum gezielt in Schloß Ricklingen gekauft, weil wir den Ort so schön finden. Jetzt müssen wir leider feststellen: Der Plan geht überhaupt nicht auf.“

Stadt: Wir können nicht alle Wünsche erfüllen Die Stadt Garbsen räumt ein, dass es vor allem in Schloß Ricklingen zu wenige Plätze für die Kinderbetreuung gibt. Allein für den Krippenbereich lagen aus dem Ort 31 Anmeldungen für die Betreuung ab Sommer 2021 vor – nur neun davon bekommen auch tatsächlich einen Platz. Darauf will die Stadt unter anderem mit einem Krippenanbau in Schloß Ricklingen reagieren, heißt es von Stadtsprecherin Christina Lange. „Damit soll das Angebot um 15 weitere Plätze im Jahr 2023 verstärkt werden.“ Der Bau soll etwa 900.000 Euro kosten. Zu den Engpässen habe unter anderem geführt, dass viele junge Familien nach Garbsen gezogen sind, teilt die Verwaltung mit. Dadurch gibt es mehr Kinder, für die deren Eltern einen Betreuungsplatz brauchen. Vor allem der Geburtenjahrgang 2016/2017 sei mehr als 100 Jungen und Mädchen stärker als prognostiziert. „Das ist nicht planbar gewesen“, so Lange. „Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Stadt Garbsen kann zurzeit nicht allen Bedarfen entsprochen werden“, heißt es. Für größere Baugebiete wie in Horst und Berenbostel-Ost seien jeweils zusätzliche Kitas geplant. Und was rät die Stadt Eltern, die eben keinen Platz für ihr Kind bekommen haben? „Grundsätzlich raten wir dazu, sich frühzeitig bei mehreren Einrichtungen für einen Platz anzumelden, auch wenn in der jeweiligen Ortschaft nur eine Einrichtung vorhanden ist“, sagt Lange. Es bestehe auch die Möglichkeit, Kinder in einer Kita am Arbeitsort des Vaters oder der Mutter oder auch in einer Betriebs-Kita betreuen zu lassen. In Notsituationen könne der städtische Kinder- und Familienservice bei der Vermittlung von Betreuungsplätzen unterstützen.

Böttgers Nachbarin und Freundin Viktoria Brandt hat mit ihrer Tochter Hanna fast denselben Leidensweg hinter sich. Als Kind ist sie selbst im Kindergarten in Schloß Ricklingen betreut worden – auch deshalb ist sie 2019 von Berlin in den Stadtteil zurückgekehrt. „Das war eine bewusste Entscheidung, auch weil die Stadt Garbsen um junge Familien wirbt“, sagt sie. Doch auch für sie war es bislang unmöglich, einen Betreuungsplatz für ihre Tochter zu finden. Wie bei vielen anderen Familien springt die Großmutter bei der Betreuung ein. „Aber die ist selbst noch berufstätig, das macht es kompliziert“, berichtet Brandt.

Eltern sammeln Unterschriften

Die Freundinnen aus Schloß Ricklingen wollen sich mit diesem Zustand nicht mehr länger abfinden. Deshalb sind sie – wie offenbar viele andere junge Eltern aus den betroffenen Stadtteilen Schloß Ricklingen, Frielingen, Horst und Meyenfeld – in die CDU eingetreten, um den möglichen Bürgermeisterkandidaten Björn Tegtmeier zu unterstützen. Der 41-Jährige lebt selbst in Schloß Ricklingen, hat drei Kinder und kennt das Problem der fehlenden Betreuungsplätze, sagt Böttger. „Deshalb hoffen wir darauf, dass er etwas an der Situation ändert.“

Auf solchen Listen sammeln die Eltern aus Schloß Ricklingen, Horst, Meyenfeld und Frielingen Unterschriften. Sei fordern einen schnellen Ausbau der Kita- und Krippenplätze. Quelle: Gerko Naumann

Parallel zu ihrem politischen Engagement haben die Mütter in Eigenregie eine Unterschriftensammlung gestartet. Darin fordern sie den „Ausbau der Krippen- und Kita-Plätze in Schloß Ricklingen zeitnah und bedarfsgerecht“. Denn nur so hätten die Jungen und Mädchen auch die Möglichkeit, andere Kinder aus dem Ort kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Die Listen hängen Böttger und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter unter anderem in Supermärkten aus. Der Zuspruch sei groß, weil der Mangel an Betreuungsplätzen offenbar viele Eltern aus den Dörfern betrifft. „Wir rechnen mit 500 bis 600 Unterschriften“, sagt Böttger. Die sollen Sozialdezernentin Monika Probst und Bürgermeister Christian Grahl übergeben werden.

Die Wartelisten der Kitas sind lang

Claudia Wüstefeld aus Frielingen hat ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie die Mütter aus Schloß Ricklingen. Sie ist im Mai 2020 mit ihrem Mann und ihren Kindern in ein Haus im Neubaugebiet Klüterfeld gezogen – auch weil die Stadt gezielt um junge Familien warb. Weil auch sie schon Gerüchte darüber gehört hatte, dass die Betreuungsplätze rar seien, stellte sie sich im Kindergarten in Frielingen persönlich vor. „Da hieß es schon: Die Chancen auf einen Platz stehen schlecht, die Warteliste ist lang“, berichtet Wüstefeld.

„Das hätte man doch einplanen müssen“: Claudia Wüstefeld findet in Frielingen keine Betreuungsplätze für ihre Kinder. Quelle: privat

Diese Ankündigung erwies sich leider als wahr. Einen Krippenplatz in Frielingen für ihren Sohn bekam die Familie nicht. Er besucht nun einen Kindergarten in Osterwald. Noch weiter fahren muss Wüstefeld demnächst, um ihre Tochter in die Betreuung zu geben, für sie hat sie lediglich einen Platz in einer Einrichtung in Altgarbsen bekommen. „Wir hatten wieder auf einen Platz in Frielingen gehofft, aber das ist aussichtslos“, sagt die zweifache Mutter.

Dass die Stadt nun ankündigt, bei künftigen Baugebieten Kitas einzuplanen, hilft ihr wenig. „Für den akuten Bedarf der Familien, die schon da sind, bringt das natürlich nichts. Es gibt in Garbsen einfach viel zu wenig Krippenplätze“, sagt sie. Mit dem Problem sei sie bei Weitem nicht allein, fast alle Eltern aus dem Klüterfeld berichten von den gleichen Problemen. Die Stadt habe bei der Vermarktung des Baugebietes offenbar unterschätzt, wie viele Familien mit Kindern dort einziehen. „Das hätte man doch einplanen müssen.“

Von Gerko Naumann