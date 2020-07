Garbsen-Mitte

Eltern, deren Kinder die neue Kita am Campus besuchen, sorgen sich um die Sicherheit. Es geht um Kinder, Familien und Mitarbeiter beim Überqueren der stark befahrenen und schlecht einsehbaren Walter-Koch-Straße. Daher hat die Fraktion der Grünen im Stadtrat Garbsen einen Antrag zur Sicherung des Überwegs an der neuen Kita am Campus gestellt. Darius Pilarski, Fraktionschef und selbst Vater eines Krippenkindes, schlägt vor: „Die Verwaltung senkt das Tempo an der Walter- Koch-Straße in Höhe des Überwegs auf Tempo 30 und installiert zusätzlich eine Behelfsampel.“

Kreisel soll zu mehr Sicherheit führen

Das solle unverzüglich umgesetzt werden. Die Stadt Garbsen hat den Bereich seit längerer Zeit im Blick und plant unterschiedliche Vorhaben. Bereits im September oder Oktober soll der Bau eines Kreisels beginnen, von dem sich die Planer in der Verkehrsabteilung mehr Sicherheit versprechen. „Mit dem Kreisverkehr und sicheren Überquerungen wollen wir eine komfortable Situation schaffen“, sagt Michael Hoheisel von der Stadt. Vorgesehen sind vier Zebrastreifen und Mittelinseln wie am Campus Maschinenbau. „Das ist besser als eine Ampel, deren Rotlicht öfter auch mal missachtet wird“, sagt der Planer.

Michael Hoheisel von der Straßenverkehrsabteilung der Stadt Garbsen zeigt den Plan für die Einrichtung der Tempo-30-Zone auf der Walter-Koch-Straße. Zu mehr Sicherheit soll auch ein Kreisverkehr führen. Quelle: Anke Lütjens

Stadt richtet Tempo-30-Zone ein

Für den Bau des Kreisels wird die Walter-Koch-Straße gesperrt und der Durchgangsverkehr damit gestoppt. Die Kita und das Wohnheim bleiben erreichbar, der übrige Verkehr wird umgeleitet. Auf 300 Metern der Walter-Koch-Straße soll dann im Bereich der Zufahrt zur Kita Tempo 30 gelten. „Die Schilder haben wir bereits Ende April bestellt, weil die Stadt bei der Übergabe der Kita an die AWO bereits zugesichert hat, dort Tempo 30 einzurichten“, sagt Hoheisel. Wegen der Corona-Pandemie sei das liefernde Unternehmen aber in Verzug geraten.

„Schulwegsicherung und auch die Sicherheit bei den Kitas ist ein wichtiges Thema für die Stadt. In diesen Bereichen gilt eigentlich überall Tempo 30“, sagt Hoheisel. Logos mit stilisierten Kindern auf dem Schild weisen zusätzlich auf das Gebot hin. Mit der Änderung der Straßenverkehrsordnung hat die Stadt das passende Werkzeug dafür an die Hand bekommen. Doch die Stadt Garbsen hat noch mehr vor.

Straßen und Wege werden ausgebaut

Der Geh- und Radweg an der Westseite der Walter-Koch-Straße soll zudem auf drei Meter verbreitert werden. Auf der gegenüberliegenden Seite soll ebenfalls ein Geh- und Radweg von der Havelser Straße bis zur Einmündung Osterriede entstehen. Auch die bisherigen Zufahrtsstraßen zum Wohnheim und zur Kita sollen nach Hoheisels Angaben ausgebaut werden. An der Irmgard-Ulderup-Straße, die zur Kita und den Parkplätzen führt, sind Haltebuchten vorgesehen. Diese könnten als Hol- und Bringzone eingerichtet werden. „Der Zeitpunkt für den Ausbau steht jedoch noch nicht fest“, sagt Hoheisel.

Kita-Leiterin Jacqueline May schätzt die aktuelle Situation ebenfalls als absolut gefährlich ein. „Die Vorhaben der Stadt sind dringend notwendig. Die Eltern werden sich freuen, wenn diese umgesetzt werden“, sagt sie. Besonders morgens im Berufsverkehr sei es für Eltern, die ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Rad zur Kita bringen, gefährlich die Straße zu überqueren. „Man muss bis an den Fahrbahnrand treten, um diese einzusehen“, sagt Pilarski. Auch wenn eine Gruppe einen Ausflug beispielsweise zum Schwarzen See machen möchte, entstehen gefährliche Situationen beim Überqueren der Straße.

Von Anke Lütjens