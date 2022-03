Auf der Horst

Eltern aus der Grundschule Saturnring organisieren für die kommende Woche eine öffentliche Spendensammlung. Die Unterstützung geht an den Ukrainischen Verein Niedersachsen. Die Saturnringeltern suchen neben Spenden auch einen Fahrer für einen 7,5-Tonnen-Transporter.

Gesucht sind Verbände, Pflaster, Hygieneartikel

Die Spendensammlung ist sehr gezielt und dauert von Montag bis Freitag, 7. bis 11. März. Gesucht sind ausschließlich nicht verschreibungspflichtige Medikamente wie Schmerzmittel oder Fiebersenker, daneben Verbandsmaterial und Pflaster. Außerdem sind Taschenlampen mit Batterien, Windeln, Feuchttücher, Babynahrung in Pulverform, Babyflaschen, Nuckel, Babytee, Binden und Tampons unterschiedlicher Größen, Inkontinenzeinlagen für Erwachsene, Toilettenpapier, Taschentücher, Hygieneartikel wie Duschgel, Einmalrasierer, Zahnbürsten und -pasta sowie Decken und Handtücher willkommen.

Lesen Sie auch Liveticker zum Krieg in der Ukraine: aktuelle News und Entwicklungen im Liveblog

Solche Spenden werden direkt an der Saturnringschule angenommen und zwischengelagert. Annahmezeiten sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 14.30 Uhr, am Freitag von 9 bis 13 Uhr. „Es wird auf jedenfalls immer jemand aus der Elternschaft vor Ort sein“, schreibt die Initiatorin Justyna Atti. Die Spenden werden am Freitag, 11. März, in einen Transporter verladen. Der Ukrainische Verein Niedersachsen in Hannover organisiert den Weitertransport in die Ukraine.

Wer kann Transporter nach Hannover fahren?

Für telefonische Fragen stehen diese Eltern zur Verfügung: Yesim Özbattal (Muttersprache Türkisch) unter Telefon (01 76) 83­ 03 18 82, Seyran Nayir (Kurdisch) unter Telefon (01 74) 3 23 54 52 und Justyna Atti (Deutsch/Polnisch) unter Telefon (0 15 20) 8 98 ­70 87. Einen 7,5-Tonnen-Transporter haben die Eltern bereits geliehen bekommen. Sie suchen jetzt für Freitag nur noch einen Fahrer, damit Spenden von Garbsen nach Hannover kommen. Ansprechpartnerin für den Transport ist Justyna Atti.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ich möchte mehr machen, als nur Geld spenden

Die Garbsenerin Atti arbeitet in der Krankenpflege. „Am Montag bin ich von der Nachtschicht gekommen, habe mir wie jeden Tag die Bilder aus der Ukraine angesehen und gedacht: Ich möchte mehr machen, als ein bisschen Geld spenden“, erzählt Atti über ihren Antrieb. Sie selbst hat keine Beziehungen in die Ukraine, aber familiär erprobtes Organisationstalent. Ihr Arbeitgeber hat den Kontakt zum Ukrainischen Verein Niedersachsen vermittelt. In der Elternschaft hat Atti schnell Helfer gefunden. Schulleiter Maiko Kahler unterstützt das Projekt und stellt die Umkleiden der Sporthalle als Lager und Packraum zur Verfügung. „Wir werden hier alles sortieren, beschriften und verpacken“, sagt Atti, „die Kisten sind schon da, jetzt fehlen noch die Spenden.“

Von Markus Holz