Garbsen

Bis zum 31. Januar müssen Eltern keine Gebühren für Kindertagesstätten und Krippen zahlen. Die Entlastung gäbe es aufgrund des einstimmigen Ratsbeschlusses vom März 2020, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Träger der Kitas sollen für die Zeit vom 11. bis 31. Januar auf die Gebühren für die Betreuung verzichten. Für die Einnahmeausfälle kommt die Stadt Garbsen auf.

Die Grünen hatten gefordert, die Eltern in der Corona-Krise zu unterstützen und auf die Gebühren zu verzichten. Auch im ersten Lockdown hatte die Stadt die Träger aufgefordert, die Gebühren zu erlassen und war mit einer Summe von mehreren hunderttausend Euro eingesprungen.

Eltern werden gebeten, nicht selbstständig Rückbuchungen vorzunehmen, sondern darauf zu warten, dass die jeweiligen Träger der Einrichtungen auf sie zukommen.

Die Plätze in der Notbetreuung sind Angaben der Stadtverwaltung zufolge von dieser Regelung nicht berührt. Wenn Eltern diese in Anspruch nehmen, müssen sie den Betrag dafür zahlen. Die Regelung gilt zunächst für den Zeitraum des Lockdowns, also bis Ende Januar.

Von Linda Tonn