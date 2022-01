Garbsen

Haufenweise sind am Dienstag in Altgarbsen die gelben Säcke liegen geblieben. Das war kein guter Start für das Entsorgungsunternehmen Rohstoffmanagement GmbH (RMG) aus dem Rheinland, das die Abfuhr seit Jahresbeginn von Remondis übernommen hat. Die Säcke stapelten sich beim üblichen Abfuhrtermin unter anderem entlang des Mühlenbergwegs und an Nebenstraßen wie dem Streitberg. Ein ähnliches Bild zeigte sich am Montag und Dienstag in Neustadt.

Probleme, allerdings beim Nachschub von gelben Säcken, verzeichnen einige Supermärkte in Garbsen. Vielerorts sind die Müllbeutel vergriffen. „Wir haben im gesamten Dezember gar keine Wertstoffsäcke von Remondis erhalten, obwohl sie bestellt waren“, berichtet Achim Pietsch, Leiter des Edeka-Markts in Berenbostel. Grund sei offenbar ein Rohstoffmangel in Italien für das Granulat, aus dem die Säcke bestehen.

„Von RMG haben wir erst kurz vor Weihnachten eine Reaktion auf unsere Anfrage bekommen“, so Pietsch. „Heute sind gerade mal vier Kartons mit gelben Säcken mit 160 Rollen angekommen. Das reicht nie und nimmer für meine täglich rund 3000 Kunden.“

Von Jutta Grätz