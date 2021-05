Garbsen

Die SPD-Politikerin Erika Böker ist die erste Ehrenbürgerin der Stadt Garbsen. Der Rat hat die „Dame mit Hut“ am Montag mit einem kleinen Festakt im Rathaus ausgezeichnet. Es ist die höchste Würdigung, die die Stadt vergeben kann.

Erika Böker ist nach Robert Hesse II., Karl-Heinz Strehlke und Heinz Haferkamp die vierte Person, der diese Ehre zuteil wird. Dass sie die erste Ehrenbürgerin der Stadtgeschichte ist, passt zu Erika Böker. Sie ist keine dogmatische Feministin wie Alice Schwarzer. Doch Böker hat sich zeitlebens für die Interessen der Frauen eingesetzt. Der Betrieb des Frauennachttaxis und des Mädchen- und Frauenzentrums geht auf ihre Initiative zurück.

Die Welt ein Stück gerechter machen

Mit der Ehrenbürgerschaft gibt die Stadt etwas zurück für Bökers ausdauernde und kämpferische Art. Wenn sich Erika Böker eine Idee für etwas mehr soziale Gerechtigkeit auf die Fahne geschrieben hat, dann blieb diese Fahne meist so lange gehisst, bis sich in Garbsen etwas bewegte. Sie hat den Verein für Erziehungs- und Lebensfragen mit der Beratungsstelle am Osterberg seit 1982 maßgeblich begleitet. Böker hat als eine der ersten in der Politik erkannt, dass die Fairtrade-Idee jedem Menschen die Chance gibt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Es gab kaum einen Aktionstag, bei dem sie nicht gegen Kinderarbeit und für gerechte Löhne geworben hat.

Zur Galerie Erika Böker (80) ist die erste Ehrenbürgerin der Stadt Garbsen. Dies sind Stationen ihres Wirkens in jüngster Vergangenheit und Impressionen vom feierlichen Akt am Montag im Rathaus.

Böker ist – lapidar gesagt – eine Frau aus dem Volk. Hausfrau, Mutter zweier Töchter, verheiratet mit dem 2003 verstorbenen Kreistags- und Kommunalverbandspolitiker Karl-Heinz Böker. Ganz bürgerlich und bodenständig. Seit dem Umzug 1967 von Hagen/Westfalen führt sie ein Leben mitten in Garbsen, für die Familie, für die SPD und für Garbsen. 1972 wurde sie mit 32 Jahren das erste Mal in den Rat gewählt und blieb lange Zeit die einzige Ratsherrin, wie das früher hieß. Heute heißen die weiblichen Mitglieder Ratsfrau. Das ist Bökers erster Verdienst in einer langen Reihe von Initiativen.

25 Jahre stellvertretende Bürgermeisterin

2006: Die alte und neue stellvertretende Bürgermeisterin Erika Böker nimmt Alexander Heuer den Amtseid als Bürgermeister ab. Quelle: Frank Oheim (Archiv)

Erika Böker erkämpfte sich ihr Mandat 48 Jahre lang immer wieder, so lange wie kein anderes Ratsmitglied. Sie arbeitete hart, war mit Herz und Verstand dabei, focht, stritt, führte sehr viele Jahre zuverlässig die Geschäfte der SPD-Fraktion, zeitweise auch die Fraktion selbst. Es gab nie eine Beschwerde über die stellvertretende Bürgermeisterin, die sie ein Viertel Jahrhundert neben Wolfgang Galler, Alexander Heuer und Christian Grahl war.

Und es gab ihretwegen nie einen Eklat im Rat. Scharfe Zunge ja, aber immer respektvoll. „Ich habe schon immer eine eigene Meinung gehabt. Aber ich würde nie so weit gehen, dass ich nicht mehr in den Spiegel blicken kann“, sagte sie 2003 in einem Interview. Dass man ihre Meinung in Ausschüssen und Rat gut an ihrer Mimik ablesen konnte, erwähnte Darius Pilarski von den Grünen am Montag. Ja, ihr Gesicht sprach manchmal Bände. Sprecher aller Fraktionen dankten der Politikerin für ihre Gradlinigkeit und Direktheit.

Tief in Garbsen verwurzelt

Böker ist in der Stadtgesellschaft tief verwurzelt, ist Mitglied in etlichen Vereinen und Vorständen. So will sie gesellschaftlichen Spannungen früh auf die Spur kommen. Kinder, Frauen, Flüchtlinge, überhaupt die Menschen mit Migrationshintergrund: Wie leben sie hier? Wie kommen sie zurecht? Kann die Politikerin etwas für die Schwachen in der Stadt tun, die kein Sprachrohr haben? Integrationslotsen forderte sie mit Vehemenz, Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge hatten ihre Unterstützung, die Kindergärten sowieso. Die AWO darf Böker zu ihren Unterstützerinnen rechnen, ebenso der Museumsverein, der Förderverein Leselust und der inzwischen aufgelöste Kulturverein.

Erika Böker (links) und Constanze Buch werben im Rathaus für die Fairtrade-Idee. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Seit 2005 zählt Erika Böker zum Kreis der Bundesverdienstkreuzträger. Anfang dieses Jahres legte die 80-Jährige ihr Ratsmandat aus gesundheitlichen nieder. Anfang April ehrte die SPD Garbsen Böker nach 56 Jahren aktiver SPD-Zugehörigkeit mit der Ehrenmitgliedschaft.

„Ich wollte etwas verwirklichen“

Der Rat hat der Würdigung am 3. Mai fast einmütig zugestimmt. „Erika Böker hat fast ein halbes Jahrhundert klug, geschickt und angemessen agiert, ohne sich in Konflikten zu verlieren“, sagte Bürgermeister Christian Grahl in seiner Laudatio. Die Geehrte antwortete, wie nur sie antworten kann: „Ich bin ja nicht in den Rat gegangen wegen der ,Ratsfrau’ im Briefkopf. Ich wollte zusammen mit anderen etwas verwirklichen.“ Und dabei fiel ihr ein, dass mindestens ein SPD-Antrag noch nicht von der Verwaltung bearbeitet ist. „Und vergessen Sie nicht die Liste der Namen von Frauen, die wir für Straßenbenennungen vorschlagen“, sagte Böker. Dem neuen Rat wünschte sie Weitsicht. Nach den Wahlen am 12. September ist es das erste Kommunalparlament seit Gründung der Stadt Garbsen, in dem Erika Böker nicht mehr vertreten ist.

Von Linda Tonn und Markus Holz