Die SPD-Politikerin Erika Böker (80) hat ihr Mandat im Rat der Stadt Garbsen niedergelegt. Nach Angaben von Fraktionschef Karsten Vogel sind gesundheitliche Gründe für ihr Ausscheiden aus der Politik verantwortlich. Die Altgarbsenerin ist von allen Ratsmitgliedern am längsten politisch aktiv gewesen.

Die Stadtverwaltung hat ihr Archiv in Horst, die SPD hat es in Person von Erika Böker. Mit 25 Jahren trat sie in die Partei ein, seit ihrem 31. Lebensjahr (1972) war sie ununterbrochen Mitglied des Rates. „Niemand wusste so viel über das, was in der Garbsener Politik beschlossen wurde“, schreibt Karsten Vogel. In der Tat ist Böker ein wandelndes Lexikon. Und nicht selten mussten sich Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter oder politische Gegner anhören, welche ihrer Informationen falsch waren. Das hatte nichts mit Arroganz tun. Es ärgerte Böker nur, wenn jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte.

Seele und Schaltzentrale der Fraktion

Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und der Goldenen Ehrennadel der Stadt Garbsen war im Rat immer dann besonders präsent, wenn es um soziale und kulturelle Themen ging. Frauenzentrum und Frauennachttaxi, Fairtrade-Stadt, Geschirrmobil, Ausländerbeirat und vieles mehr geht auf ihre Initiative oder Unterstützung zurück. Während ihrer Ratsmitgliedschaft war Böker von 1986 bis 2011 stellvertretende Bürgermeisterin.

Sie wird gerne als „Seele der SPD-Fraktion“ bezeichnet. Das drückt die Sympathie für die Unermüdliche aus. Es bedeutet zugleich: Nichts geschieht in der Fraktion ohne ihr Wissen. „Es berührt uns besonders, dass wir nicht nur eine engagierte Mitstreiterin für unsere Ideen verlieren. Mit ihr geht ein riesiges Stück Garbsener Ratsgeschichte zu Ende“, schreibt Vogel.

