Garbsen

Die Bürgerstiftung Garbsen will in der Corona-Krise die Wertschätzung für Mitarbeiter in den Supermärkten in den Blick nehmen. Daher hat der Vorstand entschieden, den Erlös aus den gespendeten Pfandbons diesem Personenkreis zur Verfügung zu stellen.

In mehreren Supermärkten im Stadtgebiet – darunter im Getränkemarkt Trinkgut in Berenbostel, im Edeka im Planetencenter, in den Combi-Märkten in Horst und Havelse und im Markant in Berenbostel – können Kunden ihre Pfandbons statt sie einzulösen in einen extra Briefkasten werfen.

Kleine Geschenke zu Ostern

Den Erlös steckt die Bürgerstiftung in soziale Projekte im Stadtgebiet. Kurt Baumert, der stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung, hatte bereits zu Ostern kleine Geschenke für die Supermarktmitarbeiter besorgt. Für den Monat April soll das Geld aus den Pfandbons dazukommen. „Natürlich kann in die Pfandbon-Kästen auch Geld geworfen werden“, so Baumert.

Von Linda Tonn