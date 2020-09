Auf der Horst

Eine Schülerin oder ein Schüler des zehnten Jahrgangs des Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG) in Garbsen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte Schulleiter Thomas Göhmann am Donnerstagvormittag. Daraufhin seien eine Klasse und vier Lehrer für eine Woche in Quarantäne geschickt worden. „Wir kümmern uns jetzt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt um die weiteren Schritte“, sagte Göhmann.

Beim JKG handelt es sich bereits um die dritte Schule in Garbsen, an der nach den Sommerferien ein Corona-Fall gemeldet worden ist. Zuvor waren insgesamt drei Schüler der IGS Garbsen und der Oberschule Garbsen, die sich wie das JKG im Stadtteil Auf der Horst befindet, positiv auf das Virus getestet worden.

