Garbsen-Mitte

Die Europaallee wird vom Mittwoch, 2. bis Sonnabend, 19. Oktober, im Abschnitt zwischen dem Kreisel an der Meyenfelder Straße in Höhe der IGS und der Straße Im Moore, also der Zufahrt zur Kleingartenkolonie, vollständig gesperrt. Der Grund sind umfangreiche Kanalisationsarbeiten, die die Stadt für die Erschließu...