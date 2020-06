Garbsen-Mitte

Die Zufahrt von der Berenbosteler Straße zur Europaallee in Garbsen wird am 27. und 28. Juni für den Verkehr vorübergehend voll gesperrt. Grund sind Arbeiten der Leinenetz GmbH am örtlichen Stromnetz. Die Sperrung gilt Angaben der Stadt zufolge voraussichtlich von Sonnabend, 6 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über die Meyenfelder Straße auszuweichen. Für die Dauer der Arbeiten werden die Ampeln auf der Kreuzung ausgeschaltet und der Verkehr über eine Baustellenampel geregelt.

Von Linda Tonn