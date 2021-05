Garbsen-Mitte

Welche Länder liegen in Europa? Welche Tieren leben auf dem Kontinent? Und wie tanzt man eigentlich Sirtaki? Beim Europatag haben die 189 Jungen und Mädchen der Grundschule Garbsen-Mitte und ihre Lehrerinnen und Lehrer Europa in all seinen Facetten erkundet. Seit 2016 feiert die Grundschule mit mehrsprachigem Profil, die seit 2020 auch Europaschule ist, jährlich den Tag rund um den 9. Mai. Der erinnert an die Erklärung des französischen Außenministers Robert Schuman, die 1950 den Grundstein für die heutige EU legte.

„Freude schöner Götterfunken“ klang es aus fest jedem Klassenzimmer an der Grundschule. „Die Europahymne von Ludwig van Beethoven gehört zu unserem Europatag einfach dazu“, sagte Schulleiterin Anja Hellwig. „Auch wenn wir sie in Corona-Zeiten leider nicht mitsingen dürfen.“

Erste Tanzschritte – aber coronakonform

Die Pandemie prägte auch den Europatag: Coronakonform tanzten die Erstklässler ihre ersten Sirtaki-Schritte – mit Maske, Abstand und auf dem Pausenhof.

Und wo sonst beim Europatag der Grundschule Baguette, schwedisches Brödli, Fladenbrot und Pumpernickel einluden, die Speisen aus europäischen Kochtöpfen kennenzulernen, entdeckten die Kinder den Kontinent nun mit Tablet und Broschüren – und bei Reiseberichten.

Lernt beim Europatag fremde Sprachen und bunte Flaggen kennen: Lorina (10) aus der Klasse 4b der Grundschule Garbsen-Mitte. Quelle: Jutta Grätz

Schule mit mehrsprachigem Profil

So wie Vittorio und seine Klassenkameraden aus der 1b. Die Schüler und ihre Lehrerin Michaela Steckelberg reisten zwar quer durch den Kontinent – aber nur mit dem Finger über die große Europakarte. Wo etwa Italien zu finden ist, wussten alle Erstklässler schon ganz genau. „Dort wo der Stiefel liegt“, sagten sie unisono. Vittorio zeigt das Land auf der Karte. Er muss es wissen :„Meine Eltern kommen aus Italien“, sagte der Sechsjährige.

In der Nachbarklasse hieß das Thema indes Tiere in Europa. Mehdi und Umut hatten sich den Luchs ausgesucht und schreiben einen Steckbrief dieser größten Katzenart Europas.

„Good morning.“ „Bonjour“, Buenos Dias“ begrüßte Lehrerin Jessica Fischer die Schülerinnen der 4b ein paar Räume weiter. Dort lernten die Viertklässler die EU virtuell kennen und beschäftigten sich mit Sprachen, Flaggen – und mit dem Europäischen Parlament.

Sirtaki beim Europatag : Die Jungen und Mädchen der Grundschule Garbsen-Mitte lernen erste Schritte des griechischen Tanzes. Quelle: privat

„Die Sprache ist der Schlüssel – zur Integration und Inklusion“, sagte Schulleiterin Hellwig. Seit 2017 trägt die Grundschule Garbsen-Mitte das Zertifikat „Schule mit mehrsprachigem Profil“ – als eine von vier Grundschulen in Niedersachsen, und als einzige mit dem Schwerpunkt Französisch. Die Schüler erhalten etwa von der ersten bis zur vierten Klasse Französischunterricht, es gibt sogenannten herkunftssprachlichen Unterricht in Türkisch, eine AG für Kinder, die keine türkischen Wurzeln haben und sogar Vorschulfranzösisch für Kitakinder.

Und das Profil soll weiter entwickelt werden: mit einer Kooperation mit dem Institut français, einer Einrichtung zur Förderung der französischen Sprache und Kultur.

Von Jutta Grätz