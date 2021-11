Garbsen-Mitte

Das Eurostudio Landgraf zeigt auf Einladung des Kulturbüros Garbsen das Theaterstück „Schtonk!“ im Forum der IGS Garbsen. Der Vorverkauf für die Aufführung am Sonnabend, 27. November, um 19 Uhr hat begonnen. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die 2-G-Regelung gilt.

Geschichte handelt von Hitlers Tagebüchern

Zur Handlung: Im April 1983 erklärte das Magazin „Stern“, dass sich Adolf Hitlers geheime Tagebücher in seinem Besitz befänden und begann mit der Veröffentlichung in Millionenauflage. Nach zwei Wochen stellten sich die Bücher als dreiste Fälschungen heraus. Helmut Dietl verfilmte die verrückte Geschichte des bislang größten deutschen Medienskandals 1992 unter dem Titel „Schtonk!“. In Zeiten von Fake News und alternativen Fakten ist die Realsatire „Schtonk!“ das Theaterstück der Stunde, versprechen die Veranstalter. Marcus Grube hat basierend auf dem Drehbuch die Bühnenfassung geschrieben und dabei die Originaldialoge übernommen.

Info: Eintrittskarten kosten zwischen 16 und 20 Euro und können online auf www.garbsen.de sowie nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung im Kulturbüro Garbsen, Rathausplatz 1, Telefon (05131) 707650, erworben werden.

Von Gerko Naumann