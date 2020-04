Garbsen

Es ist das erste Osterfest, dass viele Gläubige nicht in ihren Kirchengemeinden feiern können. Durch die Corona-Pandemie sind die Kirchen geschlossen, Gottesdienste sind nicht möglich. „Ausfallen wird das Osterfest aber nicht, sondern trotz Krise gefeiert – nur eben anders“, sagt Peter-Christian Schmidt, Pastor der Gemeinde Alt-Garbsen.

Den Auftakt wird Schauspieler Martin Winkelmann machen. Er liest die Passionsgeschichte zum Zuhören. Eine Audiodatei dieser Lesung wird ab Karfreitag, 10. April, 0 Uhr, auf den Internetseiten der Kirchengemeinden Alt-Garbsen, Marienwerder, Versöhnung Havelse und Willehadi zu finden sein.

Ebenfalls dort wird am Ostersonntag, 12. April, auch ein Online-Gottesdienst hochgeladen. Die Pastoren und Pastorinnen der Garbsener Gemeinden Willehadi, Alt-Garbsen, Versöhnung, Willehadi, Silvanus und Horst-Frielingen-Meyenfeld und der hannoverschen Gemeinde Marienwerder richten sich mit ihrer Botschaft per Video an ihre Gemeinden.

Schauspieler Martin Winkelmann liest für die Gläubigen die Passionsgeschichte. Quelle: Cosima Höllt

Gottesdienst nach Anruf

Für Menschen, die den Umgang mit dem Internet nicht gewohnt sind, wird es eine Alternative geben. „Uns ist bewusst, dass nicht alle Menschen Zugang zum Internet haben, also haben wir uns entschieden, auch einen Telefongottesdienst anzubieten“, sagt Pastor Martin Miehlke aus Havelse. „Man muss einfach am Ostersonntag um 11.20 Uhr die Telefonummer (0821) 26714054 zum Normaltarif anrufen und schon kann man live beim Gottesdienst dabei sein.“ Extra Kosten entstehen nicht. Den Gottesdienst am Ostersonntag wird Pastor Peter-Christian Schmidt aus Alt-Garbsen halten.

„Wenn es gut läuft, werden wir danach jeden Sonntag einen Telefongottesdienst halten, zumindest so lange unsere Kirchen geschlossen bleiben müssen“, sagt Miehlke. Wer die Gottesdienste am Telefon verpasst, findet die Texte und Lieder zum Nachfeiern zuhause auf unseren Internetseiten und in den Pfarrbüros.

