Kontaktverbot, nur bedingt geöffnete Schulen und Kitas, geschlossene Sportvereine: Die Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie schränken das öffentliche Leben ein, und sie erhöhen das Risiko für häusliche Gewalt – auch in Garbsen, so die Einschätzung von Experten. Die Mitarbeiter des Mädchen- und Frauenzentrums und der Beratungsstelle der AWO befürchten einen Anstieg von Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche. Auch der Garbsener Präventionsrat und die Gleichstellungsbeauftragte der Region teilen diese Sorgen – auch wenn die aktuellen Fallzahlen noch nicht auffällig hoch sind.

„Die potenzielle Gefährdungslage für viele Frauen hat sich durch Corona massiv verschlechtert“, sagt Petra Mundt, Gleichstellungsbeauftragte der Region Hannover. „Wir können davon ausgehen, dass wegen Überlastung, Ängsten und räumlicher Enge auch Gewalttätigkeit, partnerschaftliche und innerfamiliäre Konflikte und damit auch häusliche Gewalt zunehmen.“ Zahlen aus anderen Ländern wie Frankreich und China bestätigten dies bereits.

Gewaltopfer können sich derzeit schwer mitteilen

Diese Entwicklung erwarten auch Eva Katiofsky, Leiterin des Garbsener Mädchen- und Frauenzentrums und ihre Kollegin Ulrike Baumann. „An Frauen oder Kindern entlädt sich oft Stress in der Familie und Überforderung“, sagt Katiofksy. Und bei vielen Frauen sei bereits die Belastungsgrenze überschritten. Die Zahl der Anruferinnen sei derzeit aber ungewöhnlich niedrig. „Diese Ruhe ist fast gespenstisch“, ergänzt Baumann, „und es ist wohl die Ruhe vor dem Sturm.“

Möglicherweise seien die Opfer häuslicher Gewalt nicht in der Lage, in Ruhe zu telefonieren oder sich anders mitzuteilen. Wenn ein gewalttätiger Partner den kompletten Tag zu Hause bleibe, etwa weil er in Kurzarbeit sei, fehle den Opfern der Freiraum, sich Hilfe zu suchen. „Viele der Anruferinnen sagen, sie könnten gerade nicht reden“, berichtet Katiofsky. „Oder die Frauen antworten uns im Telefonat nur mit Ja oder Nein, um den Partner nicht aufmerksam zu machen auf ihren Hilferuf.“

„Der bisherige Alltag aller Menschen steht Kopf – der Druck und die Verantwortung sind enorm“, sagt auch Katharina Krüger von der AWO-Frauenberatungsstelle für Garbsen und Seelze. „Von der Maskenpflicht beim Einkaufen bis hin zu Homeschooling und Homeoffice stehen die Menschen vor organisatorischen Herausforderungen.“ Der Beratungsbedarf der Anruferinnen sei enorm. „Viele Frauen – sie kommen aus allen sozialen Schichten und Kulturen – sprechen über Gewalterfahrungen“, sagt Krüger. Zudem klagten viele der Gesprächspartnerinnen über Einsamkeit, oft gepaart mit der Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

Noch keine auffälligen Fallzahlen

Die Polizei in Garbsen, die bei häuslicher Gewalt oft erster Ansprechpartner ist, hat seit den Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise Mitte März allerdings nur vereinzelte Fälle von häuslicher Gewalt registriert. „Es gibt keine signifikante Häufung von Anzeigen wegen häuslicher Gewalt an Kindern oder Frauen“, berichtet Sprecherin Karin Homann.

Ob es tatsächlich mehr häusliche Gewaltvorfälle seit Mitte März gab, werde sich möglicherweise erst später zeigen. „Betroffene Frauen haben derzeit weniger Chancen als sonst, sich mitzuteilen oder Hilfe zu rufen“, sagt auch Homann.

„Im Zeitraum von Anfang März bis zum 27. April sind über die Polizei Garbsen insgesamt neun Fälle von häuslicher Gewalt an die Garbsener Jugendhilfestation gemeldet worden“, sagt Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover. Dabei habe es sich nicht um direkte Gewalt oder Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gehandelt, sondern um Gewalt zwischen Elternteilen. In dem Zeitraum habe es nur eine sogenannte Inobhutnahme von Kindern gegeben, drei waren es im Vergleichszeitraum 2019.

Katharina Krüger (links) und Franziska Albers gehören zum Team der AWO-Frauenberatungsstelle für Garbsen und Seelze. Quelle: Christian Degener

Wichtige Meldewege fallen weg

„Mit den aktuellen Kontaktbeschränkungen fallen wichtige Meldewege weg – vor allem, was Gewalt gegen Kinder betrifft“, sagt Kristiane Seidel vom Garbsener Präventionsrat. „Das Hauptproblem derzeit ist, die Mädchen und Jungen zu erreichen.“ Im normalen Alltag würden Verletzungen oder Verhaltensänderungen bei Kindern leichter auffallen, etwa in Schulen, Kitas oder Sportvereinen. „Diese Möglichkeiten sind nun nicht gegeben“, so Seidel. Noch stärker als bei Erwachsenen fiele die soziale Kontrolle weg, Treffen mit Freunden seien kaum möglich. Die ehemalige Lehrerin hat 30 Jahre lang die Orientierungsstufe in Berenbostel geleitet und ist Mitglied in der Arbeitsgruppe Häusliche Gewalt im Präventionsrat.

Erzieher und Lehrer sollten regelmäßig Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen halten, um mögliche Gefährdungen wie körperliche Gewalt oder Missbrauch zu erkennen, rät sie. „Unser Appell geht aber auch an Nachbarn, aufmerksam zu sein und mögliche Übergriffe zu melden. Der Landespräventionsrat habe nun eine Kampagne unter dem Titel „Hast Du das auch gehört?“ gestartet, um diesen Familien weiter Unterstützung zukommen zu lassen. „Eine aufmerksame Nachbarschaft und Solidarität sind besonders in diesen Zeiten wichtig“, betont Seidel.

Auch die Teams des Mädchen- und Frauenzentrums und der AWO stehen in den Startlöchern. Die Mitarbeiterinnen der AWO-Beratungsstelle wollen so schnell wie möglich wieder persönlich beraten. „Wir sind in Rufbereitschaft“, sagt Katiofsky vom Frauenzentrum. „Und weiten unsere Sprechzeiten aus.“

"Hast du das auch gehört?" lautet die aktuelle Kampagne des Landespräventionsrats gegen häusliche Gewalt. Quelle: Landespräventionsrat

Opfer von Gewalt: Hier finden Betroffene Hilfe Wenn körperliche oder seelische Gewalt in der Familie auftreten, wissen Betroffene oft nicht, wohin mit ihren Problemen. Wir haben hier eine Übersicht für eine persönliche, telefonische oder Online-Beratung zusammengestellt. Das Garbsener Mädchen- und Frauenzentrum, Planetenring 10, Telefon (05137) 122221, E-Mail an info@frauenzentrum-garbsen.de, bietet für jugendliche Mädchen und Frauen mit Gewalterfahrungen eine telefonische und/oder persönliche Beratung an. Die Beratungen sind kostenfrei, unterliegen der Schweigepflicht und geschehen auf Wunsch anonym. Die AWO-Beratungsstelle für Frauen bei häuslicher Gewalt ist von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr erreichbar – aktuell telefonisch unter Telefon (0179) 4493417 und (0152) 09895671 sowie per E-Mail an frauenberatung.seelzegarbsen@awo-hannover.de. Auch dieses Angebot ist kostenlos und auf Wunsch anonym. Das kostenlose Opfer-Telefon des Weissen Rings ist von 7 bis 22 Uhr unter Telefon 116 006 geschaltet. Eine Onlineberatung für Opfer, Betroffene und Zeugen von Straftaten ist möglich auf weisser-ring.de. Unter der Nummer 08000 116 016 sind die Mitarbeiterinnen des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ rund um die Uhr erreichbar – kostenlos und vertraulich. Hilfe für Kinder und Jugendliche gibt es unter Telefon 116 111 bei der „ Nummer gegen Kummer“ und im Internet auf nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.

