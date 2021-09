Meyenfeld

Diesen Termin ließ sich Stefan Birkner nicht entgehen: Der FDP-Landesvorsitzende kam höchstpersönlich in das Vereinsheim des TSV Meyenfeld, um Heinz Landers gleich doppelt auszuzeichnen. Der 2016 in den Ruhestand gegangene Kämmerer der Stadt Garbsen erhielt von Birkner zunächst eine Urkunde für 50 Jahre Parteizugehörigkeit sowie im Anschluss die selten verliehene Theodor-Heuss-Medaille. Dass Landers diese Ehre coronabedingt erst ein Jahr später offiziell zuteilwurde, schmälerte seine Freude keineswegs.

Vor zahlreichen Parteifreunden betonte Birkner die besondere Bedeutung des Geehrten: „Heinz Landers war all die Jahre für die Landespartei der beste Ratgeber, was Kommunalpolitik und die kommunalen Finanzen angeht.“ Der Vorsitzende der Garbsener Liberalen, Florian Koschik, betonte, dass 50 Jahre Parteizugehörigkeit eher selten seien und auf ein großes Durchhaltevermögen hinwiesen. Damit das auch so bleibt, überreichte er Landers einen gut gefüllten Geschenkkorb und dankte ihm für seine Bereitschaft, bei der nächsten Kommunalwahl für Stadt- und Ortsrat zu kandidieren.

Von Gert Deppe