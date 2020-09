Garbsen

Die FDP Garbsen reagiert mit Bedauern auf die Ankündigung von Bürgermeister Christian Grahl ( CDU), 2021 nicht mehr zur Wahl antreten zu wollen. Die Liberalen hatten Grahl als Kandidaten von Beginn an unterstützt und im Rat eine Gruppe mit der CDU-Fraktion gebildet.

Grahl habe sich unter anderem durch seine Standfestigkeit und Kompromissfähigkeit hervorgetan, heißt es in einer Mitteilung vom FDP-Pressesprecher Hans-Jörg Jacobsen. Das seien Eigenschaften, die besonders gefragt seien in Zeiten, in denen „Wutbürger versuchen, das Geschehen in der Kommunalpolitik zu bestimmen“. Grahl habe in seiner Amtszeit in Garbsen das Machbare umgesetzt oder auf den Weg gebracht.

Die Liberalen wollen sich nun „konstruktiv an der Suche nach geeigneten Kandidaten oder Kandidatinnen beteiligen“, kündigt Jacobsen an.

Von Gerko Naumann