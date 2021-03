Garbsen

Die FDP zieht für die Bürgermeisterwahl im Herbst mit einer eigenen Kandidatin ins Rennen: Am Freitag hat sich die parteilose Sozial- und Schuldezernentin Monika Probst bei einer offenen Mitgliederversammlung vorgestellt. Daraufhin war sie einstimmig gewählt worden. Die Entscheidung sowohl der FDP als auch von Probst selbst ist bemerkenswert. Denn die Dezernentin war bislang auch eine von zwei Kandidaten der CDU Garbsen. Die Christdemokraten hatten sich bereits im Oktober 2020 für sie ausgesprochen und sie als Kandidatin präsentiert. Seit Anfang Februar gibt es aber einen parteiinternen Konkurrenten: Björn Tegtmeier. Wer letztlich das Rennen macht und für die CDU in den Wahlkampf zieht, sollten die Mitglieder entscheiden.

Diese Entscheidung wollte die FDP nicht abwarten. „Die Kommunalpolitik braucht Profis“, sagt Sprecher Hans-Jörg Jacobsen. Weil unsicher sei, ob sich die Sozialdezernentin gegen Tegtmeier durchsetzen werde, habe die FDP sie gefragt, ob sie auf dem Ticket der Liberalen für das Amt des Verwaltungschefs kandidiere. „Dadurch wollen wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine kompetente Person ins Rathaus einzieht“, so Jacobsen. Er habe große Sorge, dass jemand komme, der keine Erfahrung habe, sagt er und meint damit die beiden Kandidaten, Björn Tegtmeier für die CDU und Claudio Provenzano für die SPD.

Überraschung bei der CDU

Dass Probst – wie von der FDP vorgeschlagen – zweigleisig fährt, hält der Vorsitzende der CDU Garbsen, Björn Giesler, für unwahrscheinlich. „Ich bin verwundert, wie naiv die FDP agiert“, sagte er am Sonntag hörbar überrascht von dem – wie er sagt – „Alleingang“ der Liberalen. Niemand habe im Vorfeld mit dem Parteivorstand gesprochen, auch nicht die Kandidatin Monika Probst selbst. In einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Montag will die CDU entscheiden, wie es weitergehen soll. „Es ist schwierig zu vermitteln, dass Frau Probst an ihrer Kandidatur festhält, da sie von der FDP bereits aufgestellt ist“, kündigte Giesler an. Man könne nicht bei zwei Parteien auf dem Wahlzettel stehen.

Die CDU lässt am 15. April bei einer virtuellen Aufstellungsversammlung über ihren Bürgermeisterkandidaten abstimmen. Am 18. April werden in Garbsen Wahlurnen aufgestellt, in die die Mitglieder ihren Stimmzettel werfen können. „Ich hätte es gut gefunden, wenn es eine parteiinterne Abstimmung über zwei Kandidaten gegeben hätte“, sagt Giesler.

Punkte für souveränes Auftreten

Für die FDP stellt Probst die einzig geeignete Kandidatin für das Amt dar: Sie habe in den vergangenen Monaten Statur gezeigt und bewiesen, dass Sachkompetenz entscheidend sein könne, schwierige Situationen im Interesse aller Bürger Garbsens zu überwinden, sagt der neue Vorsitzende der FDP in Garbsen, Florian Koschik und verweist auch auf die Personaldebatten im Rathaus. Die Sozialdezernentin habe bei den FDP-Mitglieder unter anderem mit einem souveränen und ehrlichen Auftreten gepunktet. Probst arbeitet seit 2016 im Garbsener Rathaus. Zunächst leitete sie den Fachbereich Bildung, Kinder, Jugend, Sport und Kultur. 2018 löste sie Iris Metge ab und stieg zur Schul- und Sozialdezernentin auf.

Sie wolle das Begonnene sinnvoll fortführen, für eine neue Mitte in Garbsen neu denken und vor allem Kinder und Familien nicht vergessen, so Probst bei ihrer Vorstellung. „Außerdem will ich die Chancen, die sich durch den Campus Maschinenbau für die Entwicklung Garbsens bieten, in den Fokus nehmen.“ Probst war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

FDP wählt neuen Vorstand

Bei ihrem Stadtparteitag hat die FDP nicht nur eine Kandidatin für den Bürgermeisterwahlkampf nominiert, sondern auch neu gewählt. Florian Koschik ist der neue Vorsitzende, sein Stellvertreter wurde Erik de Jongh. Die Nachfolge von Koschik als Schatzmeister tritt Gundolf Wörner an, Schriftführerin blieb Wencke Boldt, ebenso wurden als Pressesprecher Hans-Jörg Jacobsen und als Beisitzer Heinz Landers bestätigt.

Von Linda Tonn