Zu Beginn des Schuljahres konnten die Schüler an der Oberschule Berenbostel Yoga lernen – ein völlig neues Angebot. Kirsten Benning hat die Arbeitsgemeinschaft auf die Beine gestellt. „Das wollte ich einfach einmal ausprobieren“, sagt die 19-jährige. Benning absolviert seit August ihr Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) an der Schule. Gleichzeitig begleitet sie die Angebote beim Sportverein TSV Horst.

Auch Marlene Dannemann ist seit diesem Schuljahr an der Oberschule eingesetzt. Sie unterstützt Lehrer bei Projekten, steht im Schwimmunterricht am Beckenrand, kocht einmal in der Woche mit den Schülern für das Mittagsangebot „Schüler kochen für Schüler“. Die 19-Jährige will Lehrerin werden, und seit ihrem Einsatz in Berenbostel weiß sie, dass es sie nicht an der Grundschule zieht, sondern, dass sie mit älteren Kindern arbeiten möchte.

Der Zufall hat sie zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr bewegt. Weil sie im vergangenen Jahr keinen Studienplatz bekam, musste sie sich nach etwas anderem umschauen. „Mir hilft das Jahr sehr“, sagt sie. „Man sieht, wie es tatsächlich an der Schule ist und kann viel ausprobieren. Mein Berufswunsch wurde gestärkt.“

Stellen sollen neu besetzt werden

Seit zwei Jahren gibt es an der Oberschule Berenbostel die Möglichkeit, ein FSJ im Bereich Sport und Ganztagsangebot zu absolvieren. In Vollzeit sind die jungen Erwachsenen, zumeist Abiturienten, in der Schule im Einsatz. Seit diesem Jahr kommt ein FSJler in Teilzeit vom TSV Horst dazu. Koordiniert werden die Freiwilligendienste vom Allgemeinen Sport-Club (ASC) Göttingen.

„Die FSJler sind für unsere Schule eine große Bereicherung“, sagt Jörn Schrage, der das Ganztagsangebot organisiert und Ansprechpartner für die Freiwilligen ist. „Mit ihrer Hilfe können wir mehr anbieten.“ Deshalb wünscht sich Schrage, dass die Stellen auch nach den Sommerferien wieder besetzt werden. Denn wenn alles läuft, wie geplant, werden Dannemann und Benning dann an die Universität wechseln und ihr Studium beginnen.

„Wer gerne an einer Schule arbeiten will, kann während des einen Jahres gut ausprobieren“, sagt Schrage. Die FSJler könnten ihre eigenen Ideen einbringen und je nach Interesse ihre Einsatzbereiche auswählen. Von den Schülern würden die zusätzlichen Ansprechpartner, die auch Klassenfahrten begleiten und Angebote, wie die Fahrradwerkstatt unterstützen, gut angenommen. „Es sind Kontaktpersonen, die keine Lehrer sind“, sagt Schrage. „Das tut vielen Schülern auch mal gut.“

Info: Wer sich für einen Freiwilliges Soziales Jahr an der Oberschule Berenbostel interessiert, kann sich auf der Internetseite des ASC Göttingen informieren und bewerben. Auch ein direkter Kontakt über die Schule ist möglich.

Von Linda Tonn