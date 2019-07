Berenbostel

An der Straße An der Kahlriethe ist am Sonnabend ein Auto in Brand geraten. Gegen 20.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil der Mercedes komplett in Flammen stand. Wie sich herausstellte, hatten die beiden 25 und 50 Jahre alten Männer den Wagen geliehen. Weil er sich nicht starten ließ, reinigten sie den ölverschmierten Motorraum mit Bremsenreiniger und versuchten dann erneut, den Motor anzulassen.

Allerdings hatte sich durch den Bremsenreiniger ein hochexplosives Gasgemisch gebildet. Es kam zu einer Verpuffung und schließlich zu einem Brand, der sich schnell auf das ganze Fahrzeug ausdehnte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro. Sie hat gegen die beiden Männer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Von Linda Tonn