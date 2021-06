Garbsen

Der Frühling ist da, die Temperaturen sind mild: Zeit für einen Ausflug – warum nicht mit dem Fahrrad? Gleich zwei Touren bietet der ADFC Garbsen-Seelze im Juni an. Auch der Sozialverband lädt seine Mitglieder zum Radeln ein.

Zum Mittellandkanal in Hannover

Den Auftakt macht der ADFC Garbsen-Seelze am Donnerstag, 10. Juni, mit einer Kaffeetour nach Hannover. Ziel ist die Gaststätte Schifftaurant am Mittellandkanal. Los geht es um 14 Uhr am Kastanienplatz in Garbsen, nach einer Pause bei Kaffee und Kuchen im hannoverschen Stadtteil List geht es auf den Heimweg. Die Gesamtstrecke ist rund 37 Kilometer lang.

Zum Wietzepark Langenhagen

Der Wietzepark in Langenhagen ist das Ziel der zweiten ADFC-Tour, die am Sonntag, 13. Juni, ebenfalls am Kastanienplatz beginnt. Um 10 Uhr geht es von dort auf meist naturnahen Wegen über Kananohe, Kiebitzkrug sowie Bissendorf bis nach Langenhagen. Eine Einkehr im Biergarten im dortigen Wietzepark ist geplant, bevor es zurück nach Garbsen geht.

Wer mitradeln will, muss sich auf eine Strecke von etwa 56 Kilometern einstellen. Für beide Touren des ADFC gelten die aktuellen Corona-Hygienebestimmungen sowie eine auf 15 Radler begrenzte Teilnehmerzahl. Die erforderlichen Anmeldungen nimmt Monika Unger unter Telefon (0177) 6737048 entgegen. Dort sind auch weitere Informationen erhältlich. Der ADFC bittet darum, dass Personen mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben.

Mit dem Sozialverband nach Luthe

Der Sozialverband (SoVD) Garbsen bittet seine Mitglieder für Mittwoch, 23. Juni, in den Sattel. Start für die erste Tour nach coronabedingt langer Auszeit ist um 13.30 Uhr am Hallenbad. Von dort geht es zum rund zwölf Kilometer entfernten Café unterm Storchennest in Wunstorf-Luthe und anschließend wieder zurück nach Garbsen. Der SoVD erinnert an die Mitnahme einer Maske für den Aufenthalt in dem Café, eine Anmeldung für diese Radtour ist nicht erforderlich. Nähere Informationen erteilt Monika Stelter unter Telefon (05137) 76945.

Von Gert Deppe