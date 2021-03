Berenbostel

Alexander Krüger hat viel Platz. 270 Quadratmeter, um genau zu sein. So groß sind die Räume von Alex’ Fahrschule, in denen normalerweise der Theorieunterricht für die verschiedenen Führerscheinkategorien angeboten wird. Die hat ihren Hauptsitz praktischerweise direkt über dem Gebäude des TÜV Nord in Berenbostel.

Theorieunterricht funktioniert online nicht

Doch momentan nutzt all der Platz Krüger und seinen sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur wenig. Seit Dezember haben das Gebäude keine Fahrschülerinnen und -schüler mehr betreten, denn der in Präsenztheorieunterricht für den Führerschein ist seitdem untersagt. Und ein Verfechter von möglichem Onlineunterricht ist Krüger ebenfalls nicht, dafür waren seine Erfahrungen zu negativ: „Mir fehlt dabei der persönliche Kontakt. Ich muss die Gesichter der Menschen sehen, um einschätzen zu können, ob sie verstanden haben, was ich ihnen vermitteln will“, sagt er. Zudem gab es bei Versuchen auch technische Probleme, so sei etwa die Verbindung regelmäßig zusammengebrochen, was zu Frust auf allen Seiten geführt habe.

Es gibt jedoch auch Theoriestunden, die nahezu ohne Einschränkungen weiterlaufen dürfen. Dazu gehören unter anderem die Schulungen für Berufskraftfahrer. Und auch mehrere Stunden dauernde Erste-Hilfe-Kurse in Gruppen sind nach wie vor erlaubt. Und da setzt Krügers Kritik an den Regeln der Corona-Verordnung an. „Wie soll ich das den 17-Jährigen noch erklären, dass sie nicht zur Theoriestunde zu uns kommen dürfen?“, fragt Krüger und fügt hinzu: „Das macht momentan keinen Spaß.“

Die Zeilen über Fahrschulen in der Corona-Verordnung hat Alexander Krüger an die Tür gehängt. Quelle: Gerko Naumann

Anders als beim Lernen für die theoretische Prüfung sieht es bei den praktischen Fahrstunden aus. Die sind weiterhin erlaubt. Allerdings gelten hier strenge Regeln, die den Alltag erschwert haben, sagt Krügers Frau Marlen. Sie arbeitet ebenfalls als Fahrlehrerin und muss während der Fahrstunden eine Maske tragen. „Das ist ziemlich anstrengend“, sagt sie. „Wir müssen ja ständig mit den jungen Leuten sprechen während der Fahrt. Nach eineinhalb Stunden ist die Maske nass.“

Im Lockdown rutscht das Konto ins Minus

Zudem hat sich der Arbeitstag für die Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer aufgrund vorgeschriebener Hygienemaßnahmen um etwa eine Stunde verlängert. „Nach jeder Fahrt müssen wir das Auto desinfizieren und etwa 10 Minuten lüften“, berichtet Marlen Krüger. Trotzdem sei das besser als die Unsicherheit im ersten Lockdown. Damals waren Fahrschulen komplett geschlossen. „Wir mussten hilflos dabei zusehen, wie das Firmenkonto nach und nach ins Minus gerutscht ist.“

In diesem Schulungsraum dürfen derzeit nur Berufskraftfahrer unterrichtet werden. Quelle: Gerko Naumann

Trotz der nun etwas differenzierten Corona-Regeln für Fahrschulen fühlt sich Alexander Krüger von der Politik immer noch missverstanden. „Wir werden oft übersehen und in der Verordnung irgendwo zwischen Musik- und Flugschulen einsortiert“, sagt er. Das werde der wichtigen Aufgabe seiner Zunft nicht gerecht.

Deshalb fordert der Inhaber von Alex’ Fahrschule von den Verantwortlichen, dass sie den Theorieunterricht in Präsenz bald wieder erlauben. Es sei jetzt schon zu beobachten, dass den Fahranfängern die Grundlagen für das sichere Autofahren fehlten. Ein entsprechendes Hygienekonzept inklusive Abstand, Masken, Desinfektionsmitteln und Lüften habe er vorgelegt, versichert Krüger. Und Platz hat er schließlich auch genug.

Von Gerko Naumann