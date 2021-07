Auf der Horst

Noch ist in dem neuen Friseursalon von Faias Alimi nicht alles fertig, die Wand mit Marmoreffekt etwa fehlt noch und auch sonst sind nicht alle Details an ihrem Platz. „Durch die Pandemie ist es sehr schwer einen Handwerker zu bekommen“, sagt er. Doch diese kleinen Rückschläge halten ihn nicht davon ab, das neue Geschäft für die Kundschaft zu öffnen. Sein Salon „Faias“ eröffnet am Montag im Garbsener Planetencenter – im ehemaligen Hairexpress-Salon, der wegen der Insolvenz der Klier-Kette schließen musste.

„Sobald ich gehört habe, dass der Laden frei wird, habe ich mich darum bemüht“, so der Geschäftsführer, der gerade erst seinen Salon am Mühlenbergsweg neu renoviert hatte. Aber der Umzug in eine zentralere Lage hatte Priorität. Sieben Plätze hat der kleine Laden, der mit grünen Ringlichtern, groben Holztischen und einem begrünten Eingangsbereich deutlich moderner gestaltet ist als der Salon des Vormieters.

Kunden ziehen mit um

„Genau das wollen wir aber im Center auch haben“, sagt Centermanager Stefan Sahr. „Dieser neue Style wird womöglich auch neue Kundschaft anziehen.“ Doch darauf ist Alimi erst einmal nicht angewiesen: Seine beiden Mitarbeiterinnen und er nehmen die meisten Kundinnen und Kunden aus dem alten Salon mit. Auf insgesamt sieben Plätzen – aufgeteilt in einen Männerbereich mit Vintage-Barberstühlen und einen Frauenbereich – können sie Platz nehmen.

Centermanager Sahr ist froh, dass er einen lokalen Friseur aus Garbsen für den Laden gewinnen konnte: „Ich setze sehr auf regionale Geschäftsleute und das passte perfekt.“ Am Montag um 9 Uhr öffnet Alimi seinen neuen Salon. „Und dann ist hier auch schon der erste Kunde eingeplant.“ Der Salon Faias hat Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Kette Ernstings Family hat die Räume der ehemaligen Tedi-Filiale bezogen. Quelle: Linda Tonn

Dass auch kurz nach der Corona-Krise ein neuer Laden im Planetencenter öffnet, stimmt Sahr optimistisch. Es sei schön, dass das Leben zurück sei. „Zeitweise waren knapp 50 Prozent der Geschäfte geschlossen.“ Doch bislang sind alle relativ unbeschadet durch die vergangenen Monate gekommen. Sogar neue Läden sind dazugekommen: Im April hat relativ geräuschlos eine Filiale der Kette Ernsting’s Family in den ehemaligen Tedi-Räumen eröffnet. Auf 200 Quadratmeter gibt es hier vor allem Kleidung, Spielzeug und Wohnaccessoires. „Das ist von Anfang an gut angenommen worden“, so Sahr.

Von Linda Tonn