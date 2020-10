Auf der Horst

Auf dem Friedhof am Planetenring breiten sich Wildkaninchen aus. Die Population der Tiere ist zuletzt stark gewachsen. Zudem richten die Kaninchen Schäden an, teilt Stadtsprecher Benjamin Irvin mit. Deshalb hat die Stadt einen Falkner damit beauftragt, sie zu jagen. „Wir wollten die Tiere nicht schießen , sondern das Problem auf möglichst natürlichem Weg lösen lassen“, sagt Irvin.

Der Falkner hat neben dem Falken auch noch ein Frettchen dabei. Das vertreibt die Kaninchen aus ihrem Bau und jagt sie so in eine Falle beziehungsweise ins Freie, wo dann der Falke auf die Beute wartet. Diese Prozedur wird sich bis in den März hinziehen, kündigt die Verwaltung an. Überwiegend sind der Falkner und seine Tiere am Wochenende im Einsatz. Der Friedhof ist weiterhin zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Für die Besucher besteht keine Gefahr, betont Irvin.

Von Gerko Naumann